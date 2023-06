Juan Betancourt se pone celoso: no soporta el tonteo de Badosa y Tsitsipás

La relación sentimental de Paula Badosa y Stefano Tsitsipás está dando mucho que hablar en los últimos días. Lo que empezó como un simple tonteo entre compañeros de gremio parece que está tornando en una futura pareja. La complicidad y las muestras de cariño entre ambos no son las de una simple amistad. Hay algo más y eso se nota en el ambiente.

Los dos protagonistas de la historia han compartido varias fotografías y vídeos en sus redes sociales que se han viralizado, destapando una posible relación que va más allá del afecto y la amistad. Ambos son jóvenes, están solteros y juegan al tenis. El tonteo que han plasmado en las redes sociales ha dado la vuelta al mundo. En el panorama tenístico no se habla de otra cosa que no sea la relación de Paula Badosa y Stefano Tsitsipás.

Stefanos Tsitsipas & Paula Badosa are looking at sports cars:“I want Badosa & I want this car” 😂 pic.twitter.com/WsBDLXUrTU