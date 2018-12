Cambian la fecha de 'resurrección' de Juan Gabriel

A pesar de los numerosos eventos organizados hoy, el ex representante de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, ha cambiado la fecha de resurrección del cantante, fallecido en 2016, pero que él asegura que sigue vivo: ahora será el 7 de enero, día en que cumpliría 69 años.

Durante una entrevista para el programa Al rojo vivo, de la cadena Telemundo, Muñoz explicó que, aunque en primera instancia había dado el 15 de diciembre como fecha tentativa para que el Divo de Juárez dejara su vida alejada del foco mediático, al final el artista ha cambiado de opinión y ahora planea regresar a su vida pública a principios de año, precisamente el día en que se celebra su aniversario.

"Yo nunca he dicho que el día 15 va a aparecer, (dije) a partir del día 15 (de diciembre)", corrigió Muñoz, para después señalar los presentadores de varios programas de televisión fueron los que apuntaron esa fecha. Después, el ex manager del cantautor mexicano continuó: "a lo mejor el día 7 de enero, que es su cumpleaños. Él me dijo que yo hablara con los medios, y dijera a ver si quieren hacer ese día 'El Día Internacional de Juan Gabriel', porque en México no hay, entonces que fuera el 7, el día que nació, y reaparecería él".

Con todo, declaró que a pesar de que el propio Juan Gabriel piensa que es la fecha ideal, aún no puede confirmar seguro que sea ese día. En todo caso, volvió a reafirmarse en la idea de que sigue vivo, y que todos los días tiene contacto con él.