El actor Juan José Ballesta no quiere ser localizado por nadie

El actor Juan José Ballesta no daba señales de vida y algunos compañeros y amigos habían lanzado la voz de alerta creyendo que puede estar en una situación preocupante. No coge el móvil, no responde a mensajes y tampoco desde hace dos meses actualiza sus perfiles en las redes sociales. Alguno ha llegado a temer lo peor, tal como ha tratado Telecinco este fin de semana en el programa Socialité.

Ballesta, que se separó de su pareja hace dos años, Verónica Rebollo, al cabo de quince años, había anunciado una relación sentimental que apenas había durado unas semanas lo que algunos tradujeron que la situación actual se debía a una depresión o algún proceso que necesitara de atención. El actor, que tiene 35 años, y su pareja fueron padres muy jóvenes y tienen un hijo. La pareja está en pleno proceso por la custodia del adolescente.

Los padres del intérprete son los que han despejado cualquier sospecha y tranquilizan con que Juanjo está centrado en un nuevo proyecto con el que ha querido aislarse y permanecer lejos de interferencias. Se ha centrado en el trabajo y, por tanto, su móvil está fuera de juego y no quiere dedicarse a interactuar en las redes: sería un mensaje para tener en cuenta a otras personas con responsabilidades. Ballesta no está, por tanto, ilocalizable, sino que no quiere ser localizado, que no es lo mismo. Aunque Telecinco anunció que iniciaba una investigación tipo Paco Lobatón en Quién sabe dónde, la realidad ha sido más calmada y prosaica. El actor quiere estar tranquilo y sin responder llamadas, nada más.

A raíz de este revuelo, él mismo ha volcado este vídeo, en el que disculpa incluso por no atender a los mensajes que recibía.