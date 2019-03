El juicio de paternidad contra Julio Iglesias se celebrará el próximo 30 de mayo en Valencia, según ha informado el abogado Fernando Osuna, que representa al supuesto hijo del cantante, Javier Sánchez-Santos. El juicio estaba fijado inicialmente para el pasado 4 de marzo, pero en enero se aplazó tras solicitarse una prueba que comparara el ADN del supuesto hijo del cantante y el ex marido de la madre de Javier Sánchez-Santos, la cantante portuguesa María Edite Santos Raposo, para descartar el parentesco entre ambos. Finalmente, esta prueba descartó el parentesco entre el valenciano Javier Sánchez-Santos y su padrastro.

Este retraso no ha molestado al demandante, quien ha tenido que esperar más de tres décadas para ver la luz después de que su madre interpusiera una demanda civil de paternidad en 1992 que no prosperó. "Lo tenemos prácticamente acorralado. Si va al juzgado, malo, porque no va a saber dar explicaciones de por qué no se ha hecho las pruebas de paternidad; y si finalente no acude, también será bueno para nosotros", explicaba el abogado del supuesto hijo del cantante. El demandante ha pedido en repetidas ocasiones que Julio Iglesias se someta a una prueba de ADN antes del juicio y, en caso contrario, pidió que fueran los hijos del cantante quienes la realizaran. El juzgado de Primera Instancia número 13 de Valencia, que lleva el caso, rechazó el pasado mes de febrero que los hijos de Julio Iglesias se sometieran a esta prueba. El juez argumentó que los hijos del artista no son parte en el procedimiento y no recáe sobre ellos carga alguna para someterse a ninguna prueba. Además, rechazó también la prueba biológica con Julio, por haber sido acordada en anteriores providencias y autos. El juzgado ya acordó en su momento que la vista se desarrollase a puerta cerrada, a fin de "garantizar la protección de la intimidad y vida privada de las partes".

Sánchez-Santos, que habría nacido en 1976 fruto de una relación de Julio Iglesias con una bailarina, ha incluido en su demanda de paternidad una prueba de ADN realizada a partir de muestras recogidas en la basura por un detective en Miami, donde reside el intérprete de Hey!, que supuestamente confirma la paternidad.