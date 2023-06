Keyla Suárez, de 'La isla de las tentaciones 6', víctima de una agresión tránsfoba

La última edición de La isla de las tentaciones contó con una importante novedad respecto a las anteriores: la participación de una chica transexual. Se trataba de Keyla Suárez, una de las tentadoras del programa que más juego dio y que vivió un tórrido romance en la isla con Adrián Blanch, que finalmente terminaría arreglando su relación sentimental con Naomi.

Su participación en el reality de Telecinco fue una montaña rusa de emociones. Comenzó ganándose el cariño de los seguidores del programa por su comportamiento con Adrián, que no soportaba las continuas infidelidades de su pareja, Naomi. No obstante, la relación entre Keyla y Adrián fue evolucionando y ahí dejó de ser tan querida. Al finalizar el programa Adrián y Naomi se dieron una segunda oportunidad, por lo que Keyla se sintió decepcionada y utilizada por el valenciano.

Pese a todos los avances que se han producido en los últimos tiempos, aún hay gente que juzga a las personas por su condición sexual. Queda camino por recorrer y eso lo sabe Keyla que ha vivido una desagradable experiencia en las fiestas del Orgullo LGTBIQ+ en su pueblo. “Sufro una de las agresiones tránsfobas más heavys de mi vida. Nunca llegué a pensar que me pudiera pasar esto, menos en una fiesta del Orgullo, pero esta es la realidad. Sigo en shock, no puedo creerme que comparta mundo con gente así. Me da igual que me escupan y me insulten, no voy a parar de luchar, de gritar y de seguir siendo que soy. Y cuando se pregunten que por qué seguimos luchando, aquí tienen la respuesta”, ha escrito en su perfil de Instagram junto un vídeo.

En el vídeo, en que relata los hechos, aparece llorando y visiblemente emocionada. “Nunca imaginé el punto de tener que llegar a grabar esto. Salgo del recinto donde se estaba celebrando la fiesta y paso por una calle donde había diez chicos que lo que hacen es gritarme travelo y escupirme. Lloro de rabia, lloro porque estas cosas sigan pasando. Es verdad que cuando ves estas cosas en la tele o por redes sociales nunca piensas que te pueda pasar a ti”, ha lamentado de manera desconsolada.