Kiko Rivera dice sentirse triste tras haber sufrido un ictus

En la madrugada del jueves al viernes 21 de octubre Kiko Rivera, hijo de Isabel Pantoja y de Paquirri, sufrió un ictus mientras dormía. Desde entonces su estado de salud ha ido mejorando con el paso de los días y su vida no corre riesgo. Su mujer Irene Rosales ha sido un gran apoyo para el cantante sevillano y no se ha separado de su lado desde que ingresó en el Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla.

Ella ha sido la que ha ido ha ido informando de cómo se encontraba su marido. No obstante, el hijo de Isabel Pantoja ha querido tomar las riendas de la situación y no ha dudado en ir colgando diferentes post en redes sociales como Instagram para dar distintos mensajes a lo largo de estos días.

En las fotografías subidas ha querido agradecer el trato recibido al equipo de médicos y enfermeras que lo han atendido desde que ha ingresado y a las personas que le han estado mandando mensajes de ánimo para que se recupere pronto.

El sevillano afirma que aún no está recuperado y que espera estarlo pronto. En una imagen donde no se le ve la cara pero si la pulsera del hospital y el pijama Kiko Rivera ha admitido sentirse triste porque ya va asimilando lo que le ha pasado. Asegura que va mejorando pero que no puede evitar tener ese sentimiento de tristeza a pesar de los mensajes recibidos con cariño por parte de mucha gente a la que le agradece el gesto y les manda un abrazo.

Rivera dice que desde este momento su vida va a cambiar y no volverá a ser la misma, comenta en el post que por darle un toque de humor "he vuelto a nacer y va y me toca la misma cara de siempre". Pide disculpa a sus seguidores por no estar más activos en las redes sociales y asegura que su mayor deseo es estar pronto en casa y poder abrazar a sus hijos.