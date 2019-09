Laura Matamoros y Daniel Illescas, una ruptura confirmada en redes

Fue a principios de marzo cuando Laura Matamoros compartió en Instagram su primera fotografía junto a Daniel Illescas. La hija de Kiko Matamoros confirmaba así que mantenía una relación con el modelo barcelonés tras semanas de rumores. Ahora, solo seis meses después, la misma red social evidencia que ya no están juntos. Hace unos días salieron a la luz los primeros comentarios que aseguraban que Laura y Daniel ya no eran pareja. Una noticia que sorprendió porque hasta hace pocas semanas ambos se profesaban un profundo amor.

Pero las redes sociales daban pistas de que entre la pareja pasaba algo. Desde principios de mes no compartían fotografías de ellos juntos, no había imágenes aunque fuera por separado que demostraran que se encontraban en el mismo lugar, y ni el uno ni el otro le daban a like en sus fotografías. Algo que durante este tiempo ha sido muy habitual. Ahora ha habido un nuevo gesto de la influencer que evidencia el fin de su noviazgo. Laura ha dejado de seguir a Daniel en Instagram.

De esta forma Matamoros ha puesto punto y final a un noviazgo que ha sido muy especial para ella. Hace unos días, durante su participación en el programa Ven a cenar conmigo Gourmet Edition contó que cuando estaba mal con Benji Aparicio, el padre de su hijo, conoció a Daniel y decidió finalizar la relación con el papá de su bebé de un año. Durante el programa tuvo comentarios que demostraban lo enamorada que estaba de Illescas y decía que ojalá durara mucho tiempo. Finalmente no ha sido así, pero sin duda el tiempo que ha durado ha sido de lo más intenso y especial. Juntos han viajado a Los Ángeles, Cuba (donde se casaron en una ceremonia simbólica), Argentina o Ibiza. Cada vez que el modelo viajaba a Madrid se quedaba en casa de su novia y pasaban el máximo tiempo posible juntos. Y han asistido a eventos sociales en los que han coincidido con otros influencers. Uno de ellos fue la boda de María Pombo. Ahora se ha sabido que durante la celebración Laura y Daniel tuvieron un rifirrafe, una clara muestra de que ya algo fallaba.

Ver esta publicación en Instagram L 💛 ve u . Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores) el 20 May, 2019 a las 11:56 PDT

Su último viaje juntos fue a Italia. Allí asistieron a una boda. Ambos tienen fotografías en el mismo lugar y se muestran muy felices. Pero a partir de ahí, ni rastro de su amor. En estas tres semanas Laura Matamoros ha estado trabajando, ha disfrutado de planes con amigos como Dulceida o Alba Paul. Daniel también ha estado muy ajetreado. Ha salido a la venta su nuevo libro y ha estado presentándolo en varias ciudades. Además ha viajado hasta Perú por motivos de trabajo. Si vuelven a estar juntos o no solo el tiempo lo dirá. Pero de momento Laura ha decidido borrar a Daniel de sus redes sociales y también de su vida.