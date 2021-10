Laura Matamoros desesperada en la recta final de su embarazo

Laura Matamoros vez cada vez más cerca el final de su embarazo, pero conforme la gestación del bebé ha ido llegando a su meta, la hija de Kiko Matamoros está pasando un mal momento debido a los fuertes dolores de espalda y coxis que está sintiendo.

Ella ha reconocido en su Instagram que hasta el momento el embarazo había ido estupendamente y no había sido para nada complicado pero desde hace unos días, Matamoros ha confesado que "Ya no sé qué hacer. Me he comprado una manta eléctrica, he empezado con las clases de pilates, estiramientos… Me están viniendo muy bien, pero la verdad es que no puedo más… Quiero llorar del dolor".

Parece que la recta final del embarazo le está afectando y lo ha querido compartir con sus seguidores a través de las redes sociales para ver si alguien comparte con ella algún método para encontrarse mejor.

La madrileña ha querido dar detalles de cuánto pesa su futuro hijo, así como detalles de cómo está viviendo esta última etapa del embarazo. En los vídeos subidos a Instagram Laura Matamoros, se mostraba un poco nerviosa a la hora de encontrar posibles soluciones al problema que aqueja y espera que con estiramientos de espalda y calor pueda ir aliviando el dolor que siente.