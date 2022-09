Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid: ¿nueva pareja sorpresa?

Leonardo DiCaprio hace unas semanas fue portada en todas las revistas del corazón al romper con Camila Monroe, una regla que, los peor pensados y bromistas, dicen que el actor lleva cumpliendo a rajatabla con todas sus parejas: en el momento que cumplen los 25 años se produce la ruptura.

En las últimas horas, el actor estadounidense está volviendo a ser 'la comidilla', ya que han salido a la luz una serie de imágenes con la modelo Gigi Hadid, quien es hijastra de Al Pacino y tiene una hija en común con el cantante Zayn Malik.

Desde revistas como la de People, aseguran que Leonardo y Gigi aún se están conociendo, por lo que aún no se sabe si ha ocurrido algo entre ellos o son pareja. Sin embargo, desde Daily Mail Celebrity, comentan que es la primera vez que se les ve juntos, ya que acudieron a una fiesta de un amigo en la ciudad de Nueva York.

