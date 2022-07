Lolita defiende a Isabel Pantoja sobre su opción sexual

Tras la gala de Madrid del anterior viernes, en la que Isabel Pantoja proclamó “yo soy una de ustedes” en plena celebración del Orgullo, respaldada por calurosos aplausos, siguen las especulaciones sobre si exactamente la cantante sevillana se ha posicionado sobre una determinada actitud sexual, como la bisexualidad.

Su hija, Isa Pantoja, comentó sobre el discurso que su madre así "se une a la lucha del colectivo LGTBI” pero no revela nada sobre sí misma, ni tampoco “ha salido del armario”, como llegó a presentarse en los medios.

Lolita, la cantante con la que tuvo un enconado enfrentamiento personal más de cuarenta años atrás al comprometerse Paquirri con Pantoja poco después de su relación con la hija de Lola Flores, ha salido al paso sobre quien fue la persona que más dolor le ocasionó. La también actriz, que ha rodado la serie Invisibles, sobre unas camareras de hotel, que estrenará Prime Video, acudía una vez más como invitada a Viernes Deluxe. En el espacio nocturno de Telecinco quitó hierro a cualquier interpretación de su antigua rival y salió incluso en su defensa.

"Todo lo que dice Isabel se cuestiona", observa Lolita. "No hay que buscarle tres pies al gato", interpreta sobre lo vivido en la gala de Mr. Gay en la que la de Sevilla se reclamó como una cantante referente del colectivo LGTBI desde hace décadas. Opina que sólo ha sido una firme muestra de apoyo, pero sin ningún tipo de revelación personal. "Cada uno es libre de hacer con su vida lo que quiera", zanja la compañera, reclamando no entrar nunca en consideraciones íntimas si la persona aludida no quiere. Si Isabel Pantoja ha hecho también suyas las palabras de María del Monte es por agradecimiento al colectivo.

Lolita admitió que ella también diría "yo soy una de ustedes" aunque se declare heterosexual. Aun así más de una vez ha pensado que podría estar feliz teniendo a una mujer como pareja, pero por sexualidad, no.