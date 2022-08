Lucía Dominguín se sincera sobre Nacho Palau

“No lo he seguido de manera constante, pero me ha parecido maravilloso. He hablado con él, pero todo lo que he visto lo he visto muy bien, todo muy bien hecho. Ahora es el momento de Nacho. Yo no sé si Miguel ha visto a Nacho Palau. He creído en Nacho desde el principio. No tenía ninguna duda de que lo iba a hacer bien”, respondió la hermana de Miguel Bosé sobre la participación de Nacho Palau en la última edición de ‘Supervivientes’, confesando que no había seguido su paso por el reality.

Los colaboradores del aclamado programa no quisieron perder la oportunidad de preguntarle a la modelo sobre la relación del cantante con su expareja: “Se ha demonizado a mi hermano Miguel cuando Palau también ha hecho cosas mal. Han contado mentiras. Miguel está fantástico, cariñoso, agradable… En su casa se está de fábula. No es gruñón lo que pasa es que es perfeccionista, le gustan las cosas perfectas o por lo menos bien hechas. Fui hace poco a verlos (a Miguel y a los niños) y estaban allí los cuatro e hice un risotto. Nacho creo que fue a ver a los niños, pero yo no estaba allí”.

La relación de Miguel Bosé y Nacho Palau ha pasado por muchos altibajos desde su separación, especialmente en torno a la custodia de los cuatro hijos de la expareja. No obstante, su hermana ha dejado claro que “Miguel es una persona súper generosa y sigue ayudando a mucha gente. ¿Qué puede pasar ahí? Pues que no llegan a un acuerdo, que hay líos con abogados… Puede ser que Nacho haya dicho que se quiere apañar solo…. Yo con Miguel nunca he hablado del tema de los niños y yo no tengo derecho a darle ninguna opinión, por mi carácter. Miguel lo pasó muy mal, lo pasó fatal, lo que pasa es que cada uno lo pasa de una manera. Yo no puedo estar en las tragedias de todo el mundo, la tienen que vivir ellos. Yo lo único que puedo es estar ahí si me necesitan”.

Dominguín confirmó que mantiene una muy buena relación con la expareja de su hermano y que es “como un hermano”. La modelo también relató como conoció al nuevo novio de Palau, Cristian, hace ya más de un año: “Una tarde, antes de la pandemia, fui a casa de Nacho y Cristian estaba ahí, entre ellos hay mucha chispa y simplemente lo supuse. Nacho me invitó a comer porque llegaba un amigo suyo de Chile. Cristian trabajaba con la mánager de Miguel, pero en aquel momento no hubo nada entre ellos, esto surgió con el tiempo”. En relación con este noviazgo, Lucía aseguró que “Miguel no tiene celos, no es un tío celoso”.