Luz Casal a sus seguidores: "Gracias por hacerme una mujer mejor"

Luz Casal ha culminado la campaña que inició hace 60 días y que ha permitido a 2.000 de sus seguidores mantener contacto teléfonico con la artista coruñesa. Emocionada, daba las gracias en sus cuentas de Instagram y Twitter a quienes le han hecho "una mujer mejor" a través de sus conversaciones.

Como respuesta, Luz Casal ha recibido el cariño de quienes han visto en esta solidaria acción la "generosidad" y "humildad" de una de nuestras principales artistas y una de las solistas más valoradas de la música de ese país.

Todo comenzaba con la activación del estado de alarma y del consecuente confinamiento. La reacción de Luz Casal fue inmediata: "Vamos a intentar hacer más llevadero el confinamiento de algunas personas, atendiendo a las peticiones que nos estáis haciendo llegar. Os llamaremos por teléfono para hablar un poquito, para compartir, para animarnos, para hacernos compañía… Hemos pensado en hacerlo de este modo para no dejar fuera a la gente que no tiene internet, a nuestros mayores que igual no se manejan bien, a quien está en un hospital; también para que sea más personal”, publicaba en sus redes.

Así, tarde tras tarde, entre las 18.00 y las 19.55, la artista coruñesa ha contactado con quienes se lo han pedido, dando como resultado emocionantes conversaciones que, según la artista, le han hecho "ser mejor" y "más fuerte".

"Todas las personas me han dado las gracias, ahora se las doy yo", ha dicho Luz Casal tras culminar una acción que, como atestiguan los mensajes dejados en sus perfiles, ha hecho feliz a miles de fans.