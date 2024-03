Madonna recrimina a un espectador en silla de ruedas que esté sentado en su concierto

El último concierto de Madonna en Los Ángeles ha tenido un momento de lo más absurdo que ha concluido con la cantante totalmente abochornada. Y con toda la razón. Ella ha provocado una situación innecesaria cuando se percató que un espectador estaba demasiado quieto en el auditorio, sin sumarse a la fiesta de quienes estaban a su alrededor.

Madonna no entendía que con todo el esfuerzo que estaba haciendo en el escenario, ella y su equipo, para que fuera una noche memorable, alguien no quisiera aprovecharlo y, en un lugar preferente, cerca de la escena, prefería seguir sentada sin moverse. No entendía lo que, a su juicio, era un gesto de indiferencia a lo que estaba pasando.

Esa era su versión de lo que observaba la diva cuando se percató al poco de su error. Se acercó un tanto desafiante al espectador señalado mientras cientos de seguidores la grababan con sus móviles. El aludido le respondió estaba en silla de ruedas. No podía sumarse al baile como hubiera deseado, claro.

NEW: 65-year-old Madonna tries shaming a fan for sitting down during one of her concerts only to find out that the fan is in a wheelchair."What are you doing sitting down over there? What are you doing sitting down?" she said while pointing at the fan."Oh, OK. Politically… pic.twitter.com/uYcLImEcpv