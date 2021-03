Madrid y su recinto de 14 restaurantes para ir tras la pandemia

Madrid sobrelleva el estado de alarma de la última ola con filosofía optimista. Los restaurantes y bares han podido estar abiertos hasta las once de la noche (el personal llega a remolonear hasta las once y media) y las terrazas primaverales están atestadas con toda ‘normalidad’. La cuestionada Ayuso ha sido sensible a la hostelería y a estas alturas ni siquiera se ha perdido el ritmo de aperturas.

A diferencia con la crisis de principios de la pasada década, en la que se paralizaron las inversiones turísticas en la capital, la actual crisis no parece haber incidido con la crudeza frente al resto del país. Madrid respira pese al toque de queda y las mascarillas y la llegada en tropel de franceses, con un cierre duro, no es una casualidad impensable.

Los restaurantes están abiertos y a la vez hay aperturas a la vista. De hecho Madrid ya maneja una gran noticia gastronómica de cara al otoño, cuando las estimaciones favorables contemplan el inicio de la recuperación, por fin, a la vida de siempre. Esperemos. Para octubre de 2021 estará funcionando en el ombligo madrileño la oferta gastronómica de Galería Canalejas, un recinto con 14 locales y cocinas selectas a la vera de la plaza de Sevilla, entre Alcalá y la Carrera de San Jerónimo, cerca de la Puerta del Sol. Donde estuvo la sede central de Banesto, un deseado inmueble monumental, se encuentra el nuevo hotel Four Seasons, que aglutina tiendas y este nuevo polo de atracción de visitantes y autóctonos en torno a otros seis edificios históricos tras una millonaria inversión y años de espera.

Galería Canalejas, junto a la plaza de igual nombre (donde está la tienda de los castizos caramelos de violeta), contará con una selección de chefs personales, en una concentración de sabores y talento que eleva la apuesta madrileña. Esta galería comercial contará así en el sótano con un food hall de 4.000 metros cuadrados.

El joven chef segoviano Rubén Arnanz, instalado en el meollo del cochinillo de su ciudad, llevará a la galería su renovada cocina castellana con 19.86. Julián Mármol, estrella Michelin por el subterráneo japonés Yugo, cerca de Atocha, propondrá Monchis, cocina de fusión de Japón y México, y la parrilla The Eight. Un japonés de fusión mediterránea de éxito en Madrid, en Pozuelo de Alarcón, KabutoKaji, de la chef Patricia Carbajosa, se incorpora así a la capital. Desde Sevilla salta también a Madrid la selección de D’Bellota. Del turístico Mercado de San Miguel (discutible parada turística) también se suma a la galería los bocadillos de John Barrita, en el espacio de oferta abierta del nuevo recinto, con los panes de John Torres y los callos y la casquería selecta de La Tasquería de Javi Estévez. Madrid anima.