Maluma llora tras comprar su primer avión

El artista Maluma, con más de 45 millones de seguidores en Instagram, ha llorado de emoción y ha compartido el momento justo en que le ha llegado su primer avión privado.

El cantante de Reggaeton ha querido expresar su alegría a sus fans con un mensaje en el que alude a su origen humilde y al trabajo que le ha costado conseguir el avión, al que ha llamado Royalty Air, y que es de color negro y que está personalizado con su logo (Una M con una corona)

"Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, a parte de eso no creían en mi y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado", indicaba Maluma.

Maluma muestra todos sus sueños a conseguir con su avión:

"Con este avión tocamos la luna. Sueñen sin miedo, nunca crean en un NO como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran. Este es mi legado, inspirar y demostrar que LOS SUEÑOS SI SE HACEN REALIDAD!!", ha sentenciado.