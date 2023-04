Mamzel, la cena más espectacular de la Costa del Sol

En Marbella se encuentra uno de los principales locales de todo el continente donde degustar un menú de alta cocina con ambiente desenfadado y un espectáculo musical de primera línea que convierte la reunión entre amigos en una velada imprescindible. Y memorable. Ese lugar de la Costa del Sol donde las noches brillan es Mamzel at Finca Besaya, un destino por sí mismo. La experiencia lo merece. Dinner Show, platos de cocina fusión, cócteles y una extensa bodega con vinos internacionales. Todo es tentador en el atardecer marbellí.

La temática Back to the Future es la pasión por el cine que envuelve a las actuaciones de cada velada. Música para unir a un restaurante innovador, con una carta dirigida por el chef Fabián Cangas y una propuesta de coctelería dirigida por Colo Linari.

Para esta temporada que comenzó el pasado Jueves Santo la dirección de Mamzel ha fichado a Fidel Buik, coreógrafo forjado en nuestro país, de talla internacional, que ha sido el artífice del espectáculo junto a David Pereira, uno de los artistas estelares del equipo artístico. Las actuaciones ante las pantallas gigantes, con mappings, se desarrollan a lo largo de las terrazas, ambiente de seductor cabaret entre las meses que hace soñar a los comensales. La elegancia en las coreografías acompaña a toda la puesta en escena de este local marbellí que atrae a numerosos famosos a lo largo del verano que ya empieza a presentirse. Desde la entrada al local el show arranca ante los visitantes.

Los espectáculos y cenas de Mamzel están programados de jueves a domingo, tardes que se estiran hasta la madrugada, con números musicales que se van alternando para sorprender incluso a los asistentes más fieles. Around the World de Beyoncé, Think de Aretha Franklin o The Best de Tina Turner son algunas de las canciones que se interpretan en vivo con música y baile, con un sistema de iluminación, sonido y pantallas que convierten los momentos "en un sueño", como aspira Buika, coreógrafo exclusivo de Nike para Portugal, España e Italia y que ha dirigido la puesta en escena de decenas de spots televisivos.

¿Cómo es el menú de Mamzel at Finca Besaya? En su propuesta de cocina internacional hay fusión y sabores que transportan a otras culturas, con una base mediterránea y toques de alta cocina francesa. Ceviches y tiraditos, baos de cangrejo en tempura, curry y tandoori, pescados y carnes en parrilla argentina conforman ese menú con postres como el Bésame mucho: mousse de chocolate con Malibú y frambuesa, en forma de labios.

El espectáculo se culmina con un brindis. La coctelería de autor de Colo Linari acompaña a lo largo de la cena o en su punto final, con el asesoramiento en base para decantarse por el Pinecillin, con Macallan 12 años, lima y chocolate o el Puerto Plata, con ron Brugal 1888, café, coco y tiras de naranja.

Un conjunto de sensaciones para una noche sublimen en la Costa del Sol.