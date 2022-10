María del Monte reina en las portadas

María del Monte y la celebración de su boda en Sevilla con la periodista Inmaculada Casal aparece en las portadas de la revista de esta semana en los quioscos. En Diez Minutos la fiesta de este domingo, almuerzo y baile que compartía María e Inmaculada tras su íntimo enlace en una notaría semanas antes, es el tema con que abre esta publicación

La pareja, que se casó por lo civil el pasado julio, ha reunido en Sevilla a sus familiares y amigos para celebrar su enlace https://t.co/Yz8u1PbH6v — Diez Minutos (@diezminutos_es) October 26, 2022

La revista Semana, por su parte, además de la celebración nupcial lleva a su tema principal de portada el ictus de Kiko Rivera a través de lo vivido por su madre, Isabel Pantoja, con la que su hijo no quiere verse a raíz de la dolencia desatada el pasado viernes y que puso en peligro su vida. El dj estuvo ingresado durante tres días en el hospital sevillano Virgen del Rocío.

También destaca unas fotos captadas en Londres con la reina Sofía acompañando a su hermano Constantino, ex rey griego, que se encuentra en silla de ruedas.

Descubrimos a la Reina Sofía en Grecia con su hermano #noticias https://t.co/lr2ZLlZAkS — Revista SEMANA (@semana_revista) October 26, 2022

En la revista Lecturas la protagonista principal es la periodista Carmen Borrego, hija de María Teresa Campos y hermana de Terelu, que va a convertirse en abuela la primavera próxima. También aluden al divorcio puesto en marcha entre Ortega Cano y Ana María Aldón, además de la separación de Eva González y Cayetano.

¡¡Corre a tu kiosco!! No te pierdas nuestra revista de hoy con la impactante exclusiva de Carmen Borrego, el patrimonio de Joaquín, las claves de la ruptura de Eva González y Cayetano Rivera ¡y mucho más! #ExclusivaLecturas pic.twitter.com/hek12GJtEI — Lecturas (@Lecturas) October 26, 2022

Y en la revista ¡Hola! el tema principal es la exclusiva lanzada por esta publicación el pasado domingo, con la separación de Eva González y Cayetano Rivera. En la actual crisis que sufre la pareja desde antes del verano, cada uno vive en un domicilio diferente y ya no acuden juntos a ningún compromiso.

EXCLUSIVA. Eva González y Cayetano Rivera viven separados: grave crisis tras siete años de matrimonio https://t.co/ZY0NOozt85 pic.twitter.com/BGbMi9fAsB — Revista ¡HOLA! (@hola) October 26, 2022

Sobre María del Monte, en el programa Y ahora Sonsoles en Antena 3 restaba importancia a la fiesta del domingo. La cantante quiso una vez más distinguir lo que es su actividad profesional, en el entretenimiento, respecto a su vida privada, que seguirá guardando de forma "celosísima". "Hay asuntos que forman parte de mi vida. "Hago cosas que hago públicamente, y lo asumo", con referencia al pregón del Orgullo en el que anunció su sexualidad, "pero hay ciertas cosas que pongo los límites porque es mi vida", señalaba este lunes.

"No voy a vender mi vida porque no me apetece", recordaba la sevillana. "Yo no voy a asumir ninguna pregunta. Yo he querido hacer las cosas con normalidad y amparándome en todos mis derechos", zanjó.