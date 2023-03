María Morán, otra mujer que alza la voz contra un futbolista

La periodista deportiva María Morán se ha desahogado en una carta en la que relata el calvario que está sufriendo por culpa de su expareja y padre de su hija, el futbolista internacional Jasper Cillessen. El exguardameta del Valencia y el FC Barcelona no quiere saber nada de su hija, desentendiéndose por completo de la manutención de la pequeña.

La reportera de Gol Play ha desvelado en sus redes sociales que ha sido víctima de todo tipo de insultos, la mayoría de ellos basados en prejuicios contra la mujer. Para sacar todo lo que llevaba dentro ha optado por hacer pública una carta. Su duro testimonio está publicado en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de su hija de espaldas. “Querida hija, la vida es un viaje maravilloso, pero ser mujer en ella es complicado, demasiado. Por desgracia, mamá ha tenido que callar mucho para ganar la batalla a hombres poderosos, esos que se creen que con dinero todo se compra, menos el cariño y la dignidad…”, así ha comenzado el relato de la comunicadora.

Su testimonio ahonda en el asunto e incluso señala la existencia de unas amenazas que afectan directamente a su derecho a ser madre, así como a el ejercicio profesional en los medios. “He tenido que aguantar amenazas de esas personas que se creían con el derecho a decidir sobre la vida, la tuya. He tenido que soportar insultos, porque aquí la razón solo la tiene el que tiene el poder. Esos que durante dos años han intentado silenciarme, hacerme pequeñita, sentirme una basura. Esos que han hecho que me avergonzase de una barriga que llevaba vida, porque él era un campeón, pero ella una fulana que iba a pillarle. He tenido que callar, no alzar la voz por miedo a perder mi trabajo, por miedo a perderte… Porque por desgracia, las amenazas en este país, la mayoría de las veces, se cumplen”, ha expresado la reportera.

Unas palabras en las que carga con dureza contra su expareja, que no se hace cargo de la manutención de una hija que no reconoce y a la que ha abandonado. Morán ha hecho alusión al desamparo que sufren muchas mujeres cuando tienen que hacer frente a hombres poderosos, en este caso un futbolista internacional por Holanda y con una larga trayectoria a sus espaldas.