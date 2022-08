María Teresa Campos, almuerzo rodeada de amigos

María Teresa Campos sigue aprovechando el mes de agosto, esta vez en Madrid, tras sus vacaciones disfrutadas en la provincia de Málaga. En su regreso a la capital madrileña, la veterana presentadora ha organizado una comida en su domicilio, para la cual a contado con invitados de lujo, entre los que destaca un nombre por encima de todos: Rocío Carrasco, la cual acudía a la invitación junto a su pareja, Fidel Albiac.

Es de sobra conocida la relación de amistad que une a la familia de la hija de Rocío Carrasco con el clan Campos. Rocío Carrasco siempre ha considerado a María Teresa como una segunda madre, mientras que las hijas de estas han tenido a la hija de la artista como una hermana más. Rocío siempre ha contado con el apoyo de todas las componentes de la familia Campos, saliendo en defensa de la colaboradora televisiva en numerosas ocasiones. Prueba de ello queda en la intervención de María Teresa durante un capítulo de En el nombre de Rocío, la docuserie de Rocío Carrasco, en la que explicó por qué contrato a la hija de La más grande: “Mucha gente creerá que la contraté por ser hija de Rocío Jurado. Yo en el programa siempre hacía una cosa, cuando empezábamos cada año metía una novedad para salir en las revistas. Yo me acuerdo que había un programa en el que había una chica y el Padre Apeles y yo dije ‘a mí la que me gusta es ella’ y la llamé”.

Junto a Rocío y Fidel, también ha acudido a acompañar a su abuela Alejandra Rubio junto a su actual novio, Carlos Agüera. La presencia de la joven no ha estado exenta de habladurías, ya que otro de los invitados era Kiko Hernández, colaborador al que Alejandra criticó duramente en su visita al Deluxe, llegando a advertir incluso a su madre: “No entiendo que tengas amistad con gente que no te quiere. Conozco mejor a mi abuela que este señor. Si ellos quieren ser amigos, me parece fenomenal. Para mí, es una persona que no quiero tener a mi lado. No me gustaría tener relación con él, principalmente no me aporta nada como persona”. La nieta de María Teresa Campos tan solo declaró que estaba todo bien.

La colaboradora Belén Rodríguez y Gustavo Guillermo también disfrutaron del almuerzo organizado por la anfitriona. La comunicadora de 81 años no se encuentre en su mejor momento en cuanto a salud se refiere, ya que dada su avanzada edad ya requiere de ciertos cuidados por parte de sus hijas y amigos. Una salud por la que su hija, Carmen Borrego, ya expresó su preocupación anteriormente. No obstante, Campos no ha dudado en almorzar acompañada de su círculo más íntimo y tal y como ella aseguró a su llegada a Madrid: “Estoy pasable, bien, bueno. El verano bien, y ahora nos venimos a Madrid y está Gustavo, así que mejor”.