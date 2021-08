Mariano Sigman, el neurocientífico que escribe canciones

La neurociencia y la música no andan demasiado lejos y por eso Mariano Sigman, bonaerense que vive en Madrid, a sus 49 años se ha atrevido a poner acordes a sus inquietudes, a su Experimento, título de un disco que ha lanzado ¿por qué no? Es un trabajo cultural con inquietudes artísticas. Eso de separarnos entre los que somos de letras o de ciencias está trasnochado. “Todos intentamos entender a los demás”, reconoce Sigman, en esa inquietud de conectar a través de las obras.

El autor cree más bien que “interroga a la naturaleza” con sus interpretaciones y extiende su visión. Y fue un giro por la pandemia. “A unos les dio por cocinar y hacer tartas y a mí por escribir música”. Y Experimento no es un disco sobre células o átomos. “Elegí explícitamente que no fuera un disco sobre ciencia, que quien lo escuche lo haga sin saber quién soy yo”. Son once temas, melodías “cariñosas”, con pop e inspiraciones de bolero, tangos, bossanova. El compás de un neurocientífico. “Siempre se pueden redefinir los límites, son muchos más amplios de lo que imaginamos” propone y la idea partió de una charla con el uruguayo medio gaditano Jorge Drexler. Le empujó a que probara a avanzar en la creación musical tras haber creado difundidos ensayos como La vida secreta de la mente.

No se trata de cumplir sueños imposibles. Estar en los Juegos Olímpicos, como ahora, está alcance de dotados, pero sí, rompiendo los límites, se puede disfrutar del deporte, del arte, de la curiosidad, y ampliar horizontes. “El talento está ahí”, para desarrollarlo. Volar, lo que se dice volar, no volamos, pero alzamos las alas con la imaginación. Una forma de liberar de emociones y a su vez transmitirlas.

Sigman dice haber encontrado sus fuentes en Leonard Cohen, en Silvio Rodríguez, en los Beatles o en el siempre incorrecto y romántico Georges Brassens. A su lado, el propio Drexler, devoto de este esfuerzo, Lisandro Silva o Licha. Experpimento es serio en lo conceptual y en lo artístico, divertido, sentimental en sus sensaciones, hay que buscarlo por las plataformas. “Libertad”, “improvisación”, laten en sus ritmos.

De la naturaleza humana se asombra cómo a nivel celular estamos cambiando constantemente, seguimos siendo nosotros. “La identidad de una persona no tiene nada que ver con el material que la constituye sino con su vida, sus historias, sus recuerdos”, reflexiona. “Es el misterio de la conciencia, de sentir”. “Todo el cuerpo forma parte de procesos como el amor”, recuerda. Mariano Sigman subraya que valora “la riqueza de la mente dentro de un cuerpo”. Este Experimento es una muestra.