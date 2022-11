Marina Castaño asegura que Esther Doña es bipolar y que "mezcla la medicación con alcohol"

La guerra entre Marina Castaño y Esther Doña parece estar lejos de amainar. La periodista hizo unas duras declaraciones acerca de la viuda del marqués de Griñón, Carlos Falcó, en las que la acusaba de ser "bipolar, toma tratamientos antidepresivos, pero los mezcla con alcohol y eso es muy mala cosa". Marina Castaño no ha terminado sus declaraciones acerca de Doña en este punto, sino que ha añadido que nunca le gustó Esther Doña como pareja de su amigo Carlos Falcó.

Marina Castaño, fue esposa de Camilo José Cela y durante un tiempo su marido y ella compartieron muchas vivencias junto al fallecido marqués de Griñón y su esposa, la modelo, Esther Doña. Debido a esa amistad se había creado un lazo de amistad y de confidencia que Castaño ha decidido saltarse y hablar sin tapujos de la vida privada de sus amigos.

La periodista ha explicado que debido a la bipolaridad de Doña y al mal uso de los antidepresivos combinados con alcohol "tiene esos arrebatos tan escandalosos que tuvo con Carlos en mi presencia tantísimas veces, porque ellos venían muchísimo a mi casa, se quedaban a dormir" . La viuda de Cela ha hecho pública una conversación que mantuvieron el Marqués de Griñón y ella en un evento que tuvo lugar en Madrid en 2019 "Él me dijo que tenía que darle otra oportunidad porque estaba está medicada, pero claro, cometía el error de tomar gin tonic"

La que fuera marquesa de Griñón está atravesando una mala racha después que se haya conocido su ruptura con el juez Pedraz. Doña asevera que la ruptura llega motivada por un mensaje de Whatsapp aunque también se ha conocido que la ruptura habría llegado por una fuerte discusión en la pareja, que esperaba casarse el verano que viene.

Todos estos ataques y la situación sentimental de Doña ha llevado a que la socialité no decida quedarse con los brazos cruzados y se plantea demandar a Marina Castaño por haber vertido esas declaraciones sobre ella. Según a confirmado a la revista Semana "Se está estudiando demandarla. No tengo todavía nada decidido porque ayer fui a la tele y hoy ha sido un día complicado para mí porque he estado muy ocupada, pero es un tema en el que estamos trabajando".

Cuando se le ha preguntado desde la revista Semana que cómo se encontraba Esther Doña ha respondido "No quiero entrar en eso. Solo con los abogados porque creo que es un tema que es lo que requiere. Se están estudiando las acciones legales que se pueden tomar y cuando tengamos algo concreto os lo comunicaremos a todos".