Un niño prodigio llamado Mario Vaquerizo

El cantante Mario Vaquerizo anda nostálgico en estos días de confinamiento y literalmente se sube por las paredes.

Se ha puesto a buscar en el álbum familiar y ha querido compartir en las redes la imagen de su primera actuación musical. Fue en 1979, cuando tenía cinco años. Sólo un año después su esposa, Alaska, entonces adolescente, ya era profesional y aparecía en las emisoras de radio junto a los Pegamoides con el tema Horror en el hipermercado.

En el colegio del barrio de Vicálvaro donde tuvo su etapa escolar el joven Mario aún deben recordar este debut del cantante, al que por la pose se le nota ya que tenía desparpajo. En la instantánea casera se observa por detrás a todo el público a carcajadas, así que el retoño de los Vaquerizo seguro que impactó con su interpretación.

“Qué poca vergüenza he tenido siempre. Pero me viene bien, me salva la vida”, ha comentado a su seguidores, entre respuestas de piropo y también de necesitados ánimos.

Hace un par de semanas, con un programa grabado antes de la crisis del coronavirus, aparecía con Alaska en Tu cara me suena imitando a Samantha Fox y Sabrina.

También ha compartido esta otra foto de bebé.