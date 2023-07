Marta Riesco busca a su Álvaro de Luna particular

La romántica declaración de amor que ha protagonizado Álvaro de Luna y Laura Escanes sobre el escenario de un festival de música en Cullera ha dejado a víctimas colaterales por el camino. No todos ni todas han podido vivir en su vida un momento tan mágico. A eso es a lo que se agarra Marta Riesco, que ha querido mostrar su opinión, o más bien su envidia, por no haber sido protagonista de una escena de película.

“Tengo un cabreo… La culpa la tiene Álvaro de Luna. Álvaro de Luna, la que has liado. ¿Por qué a mí no me pasa? Yo que lo he dado todo en el amor, ¿por qué no me ha pasado? El único referente que de verdad me motiva en el amor son Laura y Álvaro. Es que sigo emocionada 24 horas después. Es muy fuerte”, ha comenzado diciendo la televisiva.

Marta Riesco ha ido más allá e incluso se ha atrevido a comparar el momento vivido por el cantante sevillano y la influencer con grandes clásicos del cine. “No lo voy a superar, ni Titanic, ni Pearl Harbor, ni nada. Me acabáis de joder la vida”, ha dicho la exreportera de Mediaset.

La que fuera novia de Antonio David ha reconocido que el vídeo viral de Laura y Álvaro no ha llegado en el mejor momento. Marta continúa soltera tras su fallida relación con Antonio David, con el que no ha podido vivir momentos tan románticos a tenor de sus palabras. Pero, lo más sorprendente ha sido el llamamiento a todos los Álvaro de Luna que no estén pillados para que contacten con ella a través del hashtag #llamaamarta, el cual tendremos que seguir de cerca para saber si la periodista ha encontrado a su Álvaro de Luna particular y cura sus heridas de guerra en el amor.