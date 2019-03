A pesar de que por la primera baby shower en Nueva York fue duramente criticada por lo ostentoso de la celebración, la duquesa de Sussex tendrá una segunda fiesta de bienvenida a su futuro bebé, esta vez en Londres y con la asistencia de la familia real inglesa, entre ellos su cuñada, Catalina, con la que la prensa sensacionalista señala que tiene serias desavenencias. De hecho, algunos medios apuntan que es la propia esposa de Guillermo de Inglaterra la que se ha encargado esta vez de organizarle el encuentro, aunque es poco probable dado que esta costumbre no está tan arraigada en Inglaterra como en Estados Unidos y a que la realeza británica la considera poco menos que innecesaria.

Sea como fuere y desatendiendo las indicaciones de Buckingham, Meghan reunirá en los próximos días a amigos y familiares para celebrar con ellos la llegada de su futuro hijo/a. Lo que no está claro es ni el día de la celebración ni el lugar. Algunos periódicos descartan que la celebre en su propia casa, dada su inminente mudanza a la mansión de Frogmore Cottage, y apuestan por algunos de los locales socios de Soho House, cuyo director, Markus Anderson, es uno de los amigos más cercanos a Meghan. De hecho, celebró su despedida de soltera en el Soho Farmhouse de Oxfordshire y el Soho House, en el centro de Londres, fue testigo de las primeras citas secretas de Meghan y el príncipe Enrique.

Esta vez sí, su marido estará con ella, por lo que los duques de Sussex podrán abrir los regalos en el momento, a diferencia de la anterior fiesta, cuando la ex actriz quiso dejar la sorpresa para cuando estuviera de nuevo en casa junto al príncipe, tal y como desveló su amiga Gayle King en su programa matinal de la CBS. Además de Enrique, también asistirá Doria Ragland, quien fue una de las grandes y más comentadas ausencias en la baby shower celebrada en Nueva York, ya que prefirió quedarse en Los Ángeles, donde reside habitualmente, y dejar la reunión solo para los amigos de Meghan Markle, que habían planificado hasta el último detalle. Otros nombres que suenan como asistentes asegurados son los de Amal Clooney o Priyanka Chopra, a pesar de que últimamente el supuesto distanciamiento de la protagonista de Quantico y la duquesa ha sido noticia.

Tampoco se ve a la reina Isabel de Inglaterra acudiendo a tal cita. Ni a la duquesa de Cornualles. Pero, sin duda, la presencia que más destaca y de la que más se hablará es la de la princesa Catalina. Su ausencia fue muy comentada hace un mes, dando lugar a más especulaciones sobre la supuesta mala relación de las dos cuñadas. El hecho de que la fiesta la hubieran organizado los amigos de la ex actriz y tuviera lugar en Nueva York, no facilitaba la asistencia de la duquesa de Cambridge, pero eso no evitó el hecho de que los medios incidieran en la distancia que existe entre ambas cuñadas, que por cierto según cuentan también está provocando desavenencias entre los príncipes Guillermo y Enrique.