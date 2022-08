Meghan Markle, 41 años y la frialdad de la Familia Real

El distanciamiento entre los duques de Cambridge y los duques de Sussex está más latente que nunca. En esta ocasión, se ha puesto de relieve debido a los 41 años que cumplía esta semana Meghan Markle. La celebración se prevé que sea de carácter más familiar en California, formando parte su marido, el príncipe Harry, y los dos hijos de la pareja, Archie y Lilibet.

No obstante, las dudas surgidas en torno a si la Familia Real británica felicitaría a la duquesa de Sussex por sus cumpleaños han sido despejadas y es que, en efecto, todos han querido acompañar en sus buenos deseos a Meghan Markle. Aunque eso sí, tampoco ha habido gran alarde por ninguna de las partes implicadas.

La felicitación que más ha llamado la atención es precisamente la ya citada procedente de los duques de Cambridge, el príncipe Guillermo y Kate Middleton. La pareja ha publicado en sus redes sociales una imagen de Markle durante las celebraciones del Jubileo de la Reina Isabel II, acompañada del escueto mensaje: “¡Deseando un feliz cumpleaños a la duquesa de Sussex!”. Por su parte, sus suegros, el príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles, Camila, también han elegido una imagen de las celebraciones de Londres, con el cortés mensaje de “¡Feliz cumpleaños a la duquesa de Sussex!”.

Las instantáneas utilizadas por ambas parejas parecen ser que no son precisamente casualidad. Se trata del primer evento en el que los duques de Sussex acudían desde marzo de 2020, mes en el que renunciaron a sus títulos nobiliarios, en compañía de sus dos hijos, junto al resto de miembros de la Familia Real británica. Sin embargo, Harry sí que ha acudido a otros eventos, como el funeral de su abuelo Felipe, consorte de la reina Isabel II, fallecido el 9 de abril del pasado año 2021. En esta ocasión, Meghan se encontraba embarazada de siete meses de su hija pequeña Lilibet, por lo que se quedó en Montecito, la localidad de California donde reside la pareja de manera habitual. Harry también asistió al acto conmemorativo de su madre Diana de Gales, en el que tuvo lugar la inauguración de u estatua en su honor. Cabe recordar que durante los eventos por el ascenso hace 70 años de la reina Isabel II, Meghan y Harry fueron apartados del balcón del palacio de Buckingham, dado que no son miembros activos de la realeza británica.

La conocida separación entre el hijo del príncipe Carlos y su esposa de la familia real, conocida como ‘Megxit’, sigue manteniendo las rencillas entre la familia, y el cumpleaños número 41 de Meghan evidencia la mala relación existente actualmente entre ambos hermanos, Harry y Guillermo, y sus respectivas esposas, a pesar de las palabras dedicadas a Megan en su cumpleaños.

Los dos hijos del príncipe Carlos y Diana de Gales siempre han tenido una relación muy cercana, pero esta se ha ido enfriando y rompiendo con el paso de los años. Las desavenencias entre ambos han llegado a su punto más álgido tras las declaraciones del menor de los hermanos durante una entrevista con la conocida presentadora estadounidense Oprah Winfrey, junto a Meghan Markle, en el pasado mes de septiembre de 2021. La actriz reconoció ante las cámaras como la propia Kate Middleton le hizo llorar antes de su matrimonio, un rumor difundido anteriormente por la prensa de Reino Unido, pero con la duquesa de Cambridge como la víctima: “Unos días antes de la boda, ella (Kate) estaba disgustada por algo relacionado con los vestidos de las niñas y eso me hizo llorar, hirió mis sentimientos. Pensé que, sabiendo lo que estaba pasando con mi padre, no tenía sentido no apoyarme”.

El cumpleaños de Meghan Markle llegó acompañado con las felicitaciones de su familia política, pero con las rencillas entre los miembros más latentes que nunca, tal y como demuestran los escuetos mensajes que argumentan que la reconciliación está aún bastante lejos.