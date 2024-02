Melody da la bienvenida a su primer hijo antes de tiempo

Melody rebosa felicidad y alegría. La cantante de 33 años ha dado a luz a su primer hijo, una noticia que se conocía desde hace tiempo ya que ella nunca lo había escondido. La intérprete de El baile del gorila ha compartido su alegría por las redes sociales mostrando la primera fotografía del bebé, que ha llegado antes de tiempo porque el parto estaba previsto para el mes de marzo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Melody (@soyyomelody)

Lo cierto es que la cantante llevaba unos días ingresada en el hospital porque todos los indicios apuntaban a una llegada prematura de su hijo. Y así ha sido. Desde su ingreso en el hospital apenas se conocían detalles de la situación médica de Melody. Finalmente, ha sido la andaluza la que ha transmitido la buena noticia. “¡Y llegó el gran día! Me declaro completamente enamorada. Te amamos con todo el corazón”, ha escrito en sus redes sociales embargada por la emoción del momento.

Hasta el momento solo se sabe que tanto Melody como el bebé se encuentran en perfecto estado. Se desconoce el nombre de su primer hijo, así como la identidad de su padre. Melody, que no suele ofrecer muchos detalles de su vida privada, siempre ha defendido el anonimato de su pareja. Lo que sí desveló a través de sus redes sociales fue el sexo del bebé. “Hoy hicimos una eco y estamos derretidos. ¡Por cierto, viene un varoncito en camino”, confirmaba hace unos meses.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Melody (@soyyomelody)

En una de sus entrevistas antes de dar a luz Melody no quiso soltar prenda sobre el nombre de su primer hijo, dejando caer que todavía no lo tenían decidido. “El nombre tiene un lío brutal, soy muy sincera y a mí cuando me preguntan soy directa, pero todavía no tengo nombre”, afirmaba en aquel momento. La artista ha querido dar cuenta de uno de sus antojos posparto: unas pizzas. En su perfil de Instagram ha publicado varias fotografías en las que la vemos comiendo pizza desde la cama del hospital.