Miguel Bosé ni es ya Miguel, ni Bosé

Los fans de Miguel Bosé tienen toda la razón para preocuparse por la deriva de su artista favorito. Ya ni siquiera es “Miguel”, aquel yo esforzado y sensato que saca lo mejor de él en su carrera artística;y ni siquiera es “Bosé”, el Hyde que lo llevaba por el mal camino de las tentaciones y todo lo improcedente.

El artista va en contramano de todo y ni el mejor asesor podría remontar la caída libre en la que se encuentra.

Ante el mal estado de su voz no fue una sorpresa que el pasado 15 de junio Miguel Bosé anunciara que suspendía su gira estival. No se pensaba siquiera que regresara a España desde México, su país de residencia desde que llegara al polémico acuerdo de separación con su ex pareja Nacho Palau y los cuatro hijos que tenían en común. En el Starlite de Marbella se aguardaba a Miguel, y en Valencia, Barcelona. La justificación fue por cambios “en su agenda internacional”, pero se entendía que por su estado físico lo mejor era aplazar las actuaciones acordadas.

Pero el cantante ha reaparecido de forma imprevista en Balaguer, Lérida, en un acto negacionista y con mal aspecto al que se le añadieron palabras y gestos que describen que el hijo de Lucía Bosé y el diestro Luis Miguel Dominguín pasar por su peor momento.

Qué le pasa a Miguel Bosé?Aparece en el Congreso Negacionista 😵‍💫 pic.twitter.com/FEYBMQ1DLR — Belle (@BelleCiao_1) July 18, 2021

Su extraña presencia en localidad ilerdense se debía a un acto convocado por un empresario Josep Pàmies, un agricultor que dice tener el remedio contra el coronavirus en métodos curativos alejados de la ciencia. Bosé quería mostrar todo el apoyo a las teorías de Pàmies, quien estaría administrando inyecciones con dióxido de cloro a los pacientes que habrían solicitado sus servicios, al menos unos cientos de personas.

El programa Socialité de Telecinco ha emitido los vídeos en los que aparece Miguel Bosé durante su intervención, con sus teorías conspirativas sobre la difusión y tratamiento del covid-19. En su comportamiento, el artista llega a hablar solo en voz alta antes de su intervención en la que muestra torpeza en sus manifestaciones.

El programa de Telecinco lo calificó de “desubicado y muy perdido”. El acto del colectivo de Pàmies fue transmitido por redes sociales pero se prohibió la presencia de periodistas.

La situación actual de Miguel Bosé quedó en evidencia en la entrevista que concedió a Jordi Évole en La Sexta en la que se jactó de dudar sobre la vacunación del coronavirus, renegó de la ciencia y auguró juicios por crímenes contra la humanidad hacia quienes están gestionando los estragos de las pandemia.