Nacho Palau habla por primera vez del cáncer de pulmón del que se está recuperando poco a poco

Nacho Palau ha abierto su corazón a la revista Diez Minutos para hablar de cómo está llevando el tratamiento contra el cáncer de pulmón, su relación con su actual pareja, Christian Villela, y también ha desvelado la última hora de su relación con su ex, Miguel Bosé. Se trata de la primera entrevista en la que aborda sin tapujos el cáncer de pulmón que le diagnosticaron en agosto del pasado año. La entrevista ocupa la portada de la mencionada revista.

Los problemas para Nacho Palau comenzaron a su llegada de Supervivientes. El escultor no pudo ganar el reality, pero permaneció en Honduras hasta la final, donde no superó la prueba de apnea que le habría coronado como el vencedor de la edición. Pasado un tiempo se supo que lo que parecía un cuadro alérgico era un cáncer de pulmón.

Tras cinco meses de tratamiento, el escultor valenciano ha hablado sobre su estado actual con la enfermedad. “Dentro de poco me tienen que llamar para darme resultados y hacerme más pruebas. Me han dado quimio y radio a la vez”. Uno de los aspectos más difíciles de gestionar fue tratar el asunto con sus hijos. “A mis hijos se lo conté quitándole importancia para que no se asustaran. Me han visto llorar mucho”, ha reconocido con lágrimas en sus ojos.

Han sido unos meses muy complicados que le llevaron a pensar en tirar la toalla y abandonar la lucha. “Un día reventé y dije que no podía más, me daba igual todo. Fue el peor día de estos meses”, ha dicho el exconcursante de Supervivientes. Nacho no ha estado solo, ha contado con el apoyo incondicional de su novio, Christian Villela, aunque su relación también ha sufrido un poco de desgaste. “Pero estamos juntos, nos queremos una barbaridad. Se fue a Chile a principios de diciembre porque murió su abuela, ahora está con su familia allí, pero vuelve en febrero”, ha explicado.

Nacho Palau ha abordado cómo se encuentra su relación con su ex, Miguel Bosé, con el que comparte la custodia de sus cuatro hijos. “He hablado mucho con Miguel y sé que estará ahí si algo me ocurre”, ha comentado.

El escultor ha tenido que vivir su enfermedad en paralelo a la de su madre, que también padecía un cáncer de pulmón. Cuando Lola Medina acababa de finalizar su propio tratamiento, Nacho comenzaba el suyo. “Vivir esto con mi madre ha sido horrible, porque ni ella me podía cuidar a mí ni yo a ella. Y los niños veían la situación… no podía ser. Se ha ido a vivir con mi hermana y ahora viene a casa todos los fines de semana”, ha manifestado.