Nadia Jémez se queda a gusto hablando de Gerard Piqué: "Primera y última vez que me he visto con él"

Gerard Piqué, el reconocido futbolista del Barcelona y de la selección española, vuelve a ser protagonista de los titulares. Aunque esta vez su presencia no está relacionada con su expareja, Shakira, sí que está relacionado con otra mujer. En esta ocasión, se trata de un encuentro un tanto incómodo con Nadia, hija del reconocido entrenador Paco Jémez, quien ha decidido compartir los detalles de su experiencia con el futbolista en un directo en su cuenta de Instagram.

🚨 La influencer Nadia Jémez (hija de Paco Jémez y exnovia de Xbuyer) ha hablado sobre Gerard Piqué después de coincidir con él: pic.twitter.com/IIU6JVqSi2 — SrNaninho (@SrNaninho) June 6, 2023

En el directo, Nadia reveló que su 'cita' con Piqué no fue precisamente agradable y dejó una impresión negativa en ella, llegando a afirmar que fue la primera y última vez que se vio con el futbolista. La joven comenzó contando un incidente que ocurrió mientras ambos se encontraban en el coche del futbolista, donde este decidió saltarse todos los semáforos de la Diagonal, una avenida bastante concurrida en Barcelona, sin razón aparente, aunque en estos casos, todos sabemos que el futbolista estaría intentando 'impresionar' a Nadia. Además, al ingresar a un parking a una velocidad excesiva, según la hija de Jémez "entró a 100 y pico km/h de velocidad en un parking". Fue entonces cuando un empleado del lugar le llamó la atención. La respuesta de Piqué no fue amistosa, pues según las palabras de Nadia, él le dijo al empleado: "Sí, vale, genial. Cómprate un amigo".

La situación hizo sentir a Nadia una gran vergüenza, quien no podía creer lo que estaba presenciando. La falta de respeto y la actitud poco amable de Piqué hacia los demás presentes en ese momento dejaron una impresión duradera en la joven, quien sintió la necesidad de compartir su experiencia con sus seguidores, afirmando que "no es una persona a la que le deba respeto porque no se ha comportado bien con los demás".

"Esta no es una persona en la que encuentre confianza", afirmó Nadia. "Creo que esta ha sido la primera y última vez que me he visto con esta persona", concluyó. Sus declaraciones han generado cierto revuelo en las redes sociales y los medios de comunicación, ya que el nombre de Gerard Piqué siempre atrae la atención de los aficionados y la prensa. Aunque este episodio no está relacionado con su vida personal o su carrera futbolística, ha vuelto a colocar al futbolista en el centro de la polémica.

Hasta el momento, Gerard Piqué no ha respondido a las declaraciones de Nadia Jémez, por lo que queda por ver si el futbolista decidirá hacer algún comentario sobre el incidente y su supuesto encuentro con la joven influencer.