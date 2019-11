Noelia López, viuda de Reyes: "Él lo era todo"

Noelia López ha roto el silencio. La viuda del futbolista José Antonio Reyes, fallecido en accidente de tráfico el pasado 1 de junio, ha asegurado en un programa de televisión que "él lo era todo" y que tras el gran golpe sufrido hace ahora cinco meses "estoy intentando avanzar".

La viuda del futbolista de Utrera, que perdió la vida en la carretera en un viaje de regreso a su ciudad natal, dejaba estas reflexiones en el programa 'Viva la vida' de Telecinco. En la entrevista televisada, Noelia López ha dejado constancia de lo dura que está siendo esta etapa de su vida.

Lo primero que ha confesado una emocionada Noelia es que continúa "intentando buscar una salida e intentando avanzar", comentando que espera "que el tiempo hará que el dolor se transforme en otra cosa". "Le recuerdo de la mejor manera posible, pero todavía pienso por qué ha pasado esto, no le encuentro explicación", declara.

"Él lo era todo", sentencia una Noelia al borde la lágrima, que recuerda con cariño: "Era muy risueño, muy bromista... le decíamos en casa 'el de las sorpresas', siempre nos daba sorpresas, aparecía de repente, incluso estando en China me lo encontré porque vino de sorpresa".Noelia también ha confesado que todavía no ha sido capaz de ver al primo de Reyes, quien se encontraba con él en el coche en el momento del accidente: "no he ido a ver a su primo, no puedo", asegurando que el dolor es muy fuerte.En cuanto a la hija que tuvo en común con el futbolista ha declarado que: "se lo he explicado a medias, con la mentalidad que tiene un niño pues lo intenta asimilar", y añade que intenta que los hermanos se vean porque a pesar de que por la distancia es difícil "se quieren mucho".

José Antonio Reyes falleció el pasado 1 de junio en un accidente de tráfico en la carretera que une Sevilla con Utrera, su localidad natal. El astro del balón estaba felizmente casado con Noelia López, con la que contrajo matrimonio en la parroquia de la Virgen de la Consolación de Utrera tras dos años de compromiso. Reyes era padre de tres hijos: Noelia y Triana, fruto de su relación con López, y José Antonio, de una relación anterior. Su mujer, Noelia, ha roto ahora el silencio tras varios meses sin poder mediar palabra al respecto, aunque se había pronunciado en las redes sociales. Lo ha hecho en una entrevista para 'Viva la vida', en la que ha confesado estar "intentando buscar una salida".