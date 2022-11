Esto es lo que predijo Nostradamus sobre los hijos de Kate Middleton y William

Nostradamus fue un astrólogo, médico, matemático y filósofo francés del siglo XVI que ha predicho algunos episodios muy significativos para la Historia de nuestro mundo. Un ejemplo de esto puede ser el asesinato de Kennedy, el ascenso al poder de Adolf Hitler, el cambio climático y más.

La última predicción que se ha descubierto de Nostradamus tiene que ver con la familia real británica, en concreto, con los tres hijos del príncipe William y Kate Middleton: George, Louis y Charlotte.

La reciente muerte de la reina de Inglaterra, que también fue predicha por el astrólogo, ha dejado una gran incertidumbre en el pueblo británico. Según la predicción de Nostradamus "moriría de forma repentina un gran líder mundial en medio de una guerra”, y esto es justamente lo que ha sucedido: ha fallecido la reina de Isabel II en medio de una guerra, y esta guerra se trata del conflicto en Ucrania.

Aun así, lo preocupante no es dicha predicción, sino otra que tiene que ver más con el futuro del Reino Unido y no tanto lo que ya ha pasado. La nueva predicción del astrólogo tiene que ver con los bisnietos de la difunta reina: George, Louis y Charlotte. Las palabras del matemático no traen buenas noticias y dicen así: "Al final de la guerra, las grandes potencias cambian. Cerca de la costa nacen tres hermosos niños. Arruinarán al pueblo cuando sean mayores de edad. Cambiarán el reino y no lo verán crecer más".

El cambio que advierte Nostradamus podría querer referirse al ascenso al trono de Carlos III, que tiene previsto darse para mediados de 2023. Aun así hay muchos que consideran que esto no es así, y que el cambio no se va dar, ya que por el contrario va a ser su hijo, el príncipe William el que finalmente ascienda al trono de la monarquía británica. Estas especulaciones han dado que pensar. Mucha gente considera que las palabras del astrólogo francés van dirigidas a los bisnietos de Isabel II por una serie de motivos: estos niños están creciendo en la época en la que una guerra se está dando (como dice la predicción), y el cambio al que se refiere el presagio no es el ascenso al trono de Carlos III, sino del príncipe William.

Esta predicción ha dado mucho que hablar y especular entre los ciudadanos británicos: ¿tendrá que ver con el fin de la monarquía en Reino Unido?