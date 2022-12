Nuria Roca comparte su plato estrella con sus padres

Nuria Roca ha saboreado junto a sus padres un apetitoso arroz valenciano, una de las recetas más utilizadas por la presentadora en sus reuniones familiares. En este caso, la degustación ha tenido lugar en un conocido restaurante valenciano. Nuria ha compartido varias fotografías del momento gastronómico con el siguiente texto: “Mon pare, ma mare y una paella en La Pepica”, ha posteado en su perfil de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NURIA ROCA (@nuriarocagranell)

De hecho, el arroz es la comida preferida de la presentadora de La Roca como buena valenciana. A Nuria no le importa cómo sea el cocinado mientras haya arroz de por medio, y si encima hay una reunión familiar, mucho mejor. Precisamente, en uno de sus últimos programas la comunicadora hizo una defensa de su producto estrella. “El arroz no me lo toquéis”, dijo cuando uno de sus colaboradores afirmó que el principal productor de arroz en España es el municipio sevillano de Isla Mayor, y no Valencia.

El gran ausente en el restaurante valenciano fue el marido de Nuria Roca, Juan del Val. Su ausencia en la velada familiar dio hasta para un curioso comentario en la publicación. Uno de los seguidores de Nuria Roca ha escrito “qué agusto se les ve sin el yerno”, en tono jocoso. La publicación ya acumula más de 300 comentarios y cerca de 15.000 me gusta.