Omar Montes alza la voz en su concierto en Qatar: "Viva el amor, vivan las mujeres, viva el amor libre"

El madrileño Omar Montes ha ido a dar un concierto a Doha en Qatar y lo que más ha llamado la atención, a parte dela cantidad de gente que había frente al escenario, han sido las palabras que pronunció el cantante cuando acabó la actuación.

Montes exclamó con micrófono en mano "Viva el amor, viva España, vivan las mujeres, vivan los gitanos y viva el amor libre. Que cada uno se vaya con quien le de la gana". Tras estas declaraciones y jaleado por parte del público asistente Omar se despidió y se bajó de la tarima en la que había estado cantando acompañado de su equipo.

Estas palabras aluden a la polémica que hay en esta ocasión en el Mundial de fútbol al celebrarse en un país como Qatar. En este lugar esta vetado el poder hacer referencias al empoderamiento de la mujer ni al colectivo LGTBQ+, debido al sistema de mando y la fuerte presencia de la religión y la vida religiosa en todos los ámbitos del país. Todo ello se suma a las quedas sobre los derechos laborales y el respeto a las minorías algo que tampoco se tiene en cuenta en Qatar.

Omar Montes aclaró el motivo de su viaje era porque lo habían llamado desde Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y no del gobierno de ese país. Para él era un sueño poder acompañar a la Selección Española en un Mundial y poder disfrutar de la experiencia y dar apoyo a su país.

En declaraciones dadas a EFE cuando se le pregunta sobre las cuestiones acerca de los motivos del viaje, el cantante responde "Si me llamaran ellos no iría, porque sé cómo están de malamente las cosas con los derechos humanos. Los mandaría a la mierda", señaló, antes de comprometerse a que con su visita "no blanquearía nada".

El cantante no ha dudado en colgar un vídeo en redes ataviado con las prendas típicas masculinas y cantando en una de las calles de la ciudad junto a su equipo.