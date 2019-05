Este es el modelo 'camp' de Palomo Spain elegido en Nueva York

Palomo Spain está en proyección internacional hasta el infinito. Tras formar parte uno de sus últimos modelos en el videoclip de Madonna y Maluma, una de sus propuestas en la reciente colección exhibida en la Madrid Fashion Week ha sido seleccionado para participar en la exposición Campo: notes on fashin que organiza The Costume Insistute de Anna Wintour para Metropolitan Museum de Nueva York y que en la noche del lunes se inauguró con la fabulosa cena de gala.La exposición de Wintour en este año muestra los orígenes de la estética camp a través 250 vestidos y objetos que datan desde el siglo XVII hasta la actualidad. El MET rinde así homenaje a la pensadora Susan Sontag por su ensayo "Notes on 'Camp'", publicado en 1964 y analiza la forma en la que los elementos irónicos, el humor, la parodia, la teatralidad y la exageración se expresan, con talento e imaginación en sus exponentes más sublimes, en el mundo de la moda.El diseñador cordobés Palomo Spain, con su imaginario mágico y festivo, forma parte de esta selección antológica. Wintour destaca su forma de dar alas a la indumentaria masculina, tan unida a la formalidad en sus modelos de fiesta.

(Foto: RTVE)

Este es el diseño seleccionado por The Costume Institute para la muestra del Metropolitan Museum de Nueva York. El look final de la colección Primavera-Verano 2018 Hotel Palomo, realizado en gasa con aplicaciones de volantes y plumas en el cuerpo, cuello y mangas del diseño y que se presentó durante la pasada semana madrileña de la moda en el histórico Hotel Wellington.