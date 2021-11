Paris Hilton juega al despiste con su boda

No se sabe si para despistar a la prensa o porque ha cambiado de opinión, Paris Hilton ha cambiado el lugar elegido para casarse con su prometido Carter Reum a pocos días de la boda. De hecho, la socialité y el empresario se darán el 'sí quiero' el jueves en la finca de Bel-Air de su difunto abuelo, el hotelero y filántropo Barron Hilton. Aunque en principio, la pareja quería casarse en una iglesia y celebrar el posterior banquete en la mansión familiar, finalmente han decidido celebrarlo todo en casa. Un cambio de planes que tiene un tanto despistados a los invitados, que a estas alturas no saben muy bien la dirección concreta del enlace.

Un invitado ha comentado a la web Page Six que el cambio de escenario ha sido de última hora, y que los invitados todavía no han recibido las invitaciones con la dirección definitiva. "Cambió hace más o menos una semana. Ha cambiado varias veces (...) Es un evento de tres días. Se enviaron nuevas invitaciones por correo electrónico el miércoles para confirmar la asistencia, pero todavía no hay ninguna dirección en la lista".

Otra fuente reveló que "se está filmando todo" para el próximo reality de Peacock de 13 capítulos, Paris in Love. La serie comenzará a emitirse el mismo día de la boda, y tendrá como capítulo final el enlace de la pareja.

Hace tan solo unas semanas, la heredera celebró una despedida de soltera de lo más original con temática de Alicia en el País de las Maravillas en la que, a juzgar por las imágenes que ha difundido Hilton en sus redes sociales, ni ella ni ninguna de sus invitadas tenían la prisa del conejo del cuento por acabar la fiesta antes de las tres de la madrugada al menos.

Después de que Paris, de 40 años, y su prometido disfrutaran de una lujosa despedida conjunta en Las Vegas el anterior fin de semana, ella tuvo esta segunda despedida, esta vez solo para chicas, a la que fueron su madre, Kathy Hilton, y su hermana, Nicky Hilton Rothschild, además de Kris Jenner, Kyle Richards y Lisa Rinna, entre otras.

Lo cierto es que a la fiesta no le faltó detalle, y tenía desde una tarta temática y diferentes galletitas inspiradas en Alicia, hasta una máquina de vending de champán Moet Chandon en la que sus invitadas podían sacar su propia botella individual cada vez que quisieran.

Paris y Carter se conocen desde hace 15 años, pero fue en el Día de Acción de Gracias de 2019 cuando saltó la chispa entre ellos. Un año después se comprometían y el jueves se darán el 'sí, quiero' en una boda para la que hay altas expectativas, teniendo en cuenta cómo fue la pedida de mano de la pareja. "Ha sido el tipo de proposición con la que siempre había soñado, seguida de una celebración íntima con la familia y amigos cercanos", contaba la propia Paris en su página web.