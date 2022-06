Pastora Soler: "Me siento muy afortunada por haber cumplido el sueño que tenía de niña"

La voz de Pastora Soler se encuentra entre las mejores de nuestro país. La artista nacida en Coria del Río está de gira por España. El próximo día 24 hace escala en Sevilla.

–¿Cómo está transcurriendo la gira Que hablen de mí?–Llevamos ya cuatro conciertos, empezamos en abril en las Islas Canarias. Estoy muy contenta y la estoy afrontando con muchas ganas. La gira se llama Que hablen de mí, que es el título del primer single del nuevo álbum. El denominador común de este año es que todos tenemos muchas ganas después de todo lo que hemos pasado. Por fin hemos recuperado la normalidad de los aforos completos, y el público está expectante, ilusionado y muy receptivo.

–El 24 de junio estará en Sevilla. ¿En qué otros lugares podremos verte en este año 2022?–Hemos estado en Córdoba, vamos a Sevilla el día 24, tenemos fechas cerradas en Zaragoza, Águilas, San Pedro del Pinatar… Esas son las fechas más inmediatas. Estoy terminando el disco nuevo que saldrá en octubre o noviembre y cuando lo tengamos listo haremos una gira por diferentes teatros y escenarios de España. En el verano también estamos con la gira actual apoyada en el adelanto del nuevo single Que hablen de mí.

–Son 12 álbumes de estudio y 25 años de carrera musical a sus espaldas, un buen momento para hacer balance y valorar todo lo bueno que le ha ocurrido en este tiempo…–En esta gira hay una parte central en la cual hago un balance y le cuento al público cómo se ha cumplido el sueño de esa niña a la que le gustaba cantar hasta el día de hoy. Con todos sus pros y contras. Lo hago ahora porque me gusta ser agradecida y hacer balance, más aún después de todo lo que hemos pasado en los últimos años. Me considero una afortunada por llevar tantos años, hacer realidad el sueño de una niña, mantenerme en el tiempo y recibir el cariño de la gente. Sigo haciendo lo que me hace feliz, porque al fin y al cabo este trabajo es muy vocacional.

–Atrás han quedado los problemas que le generó el miedo escénico…–Sí, eso fue algo muy concreto y ocurrió por unas determinadas circunstancias. Ya han sido dos giras después de aquel parón, así que ya está totalmente superado. Además, no es algo que quiera olvidar, a veces hago el ejercicio de pensar en ello porque salí muy reforzada y con las ideas muy claras. Ha sido parte de mi vida y aprendizaje y me ha ayudado a seguir alcanzando metas.

–Si no se hubiese dedicado a la música, ¿a qué se habría dedicado o que le hubiese gustado ser?–Mi profesión frustrada fue periodista. No saqué nota en Selectividad para estudiar periodismo y tuve que optar por Historia del Arte que también me gusta bastante. Como mi prioridad en ese momento era la música no quise subir nota para poder estudiar Periodismo. En realidad, si no me hubiera dedicado a la música, sí habría luchado por ser periodista.

–De todos los premios y reconocimientos que le han otorgado, la Medalla de Andalucía es uno de los más especiales…–Sí, es el más especial. No me importa reconocerlo, ni mucho menos. Los premios y reconocimientos son todos emocionantes, pero si viene de tu tierra lo es mucho más. Es una satisfacción recibir esta medalla no solo por ti sino por toda tu familia, que lo vive y lo disfruta conmigo a partes iguales. Ese reconocimiento significó mucho para mí y mi familia. Sin duda, uno de los días más emocionantes de mi vida.

–Recientemente Chanel ha completado uno de los mejores resultados de la historia reciente de España en el Festival de Eurovisión. ¿Qué recuerdos tiene de su participación en el Festival allá por el año 2012?–Justamente este año se cumplen diez años de aquel momento. Con el paso de los años y la perspectiva que te otorga el tiempo, lo valoras con orgullo y felicidad por haber vivido esa experiencia. Ha sido uno de los puntos de inflexión más importantes de mi carrera musical. Al fin y al cabo es un escaparate maravilloso, logramos un buen puesto y el público después de diez años sigue recordando aquella actuación. Fue una experiencia positiva en todos los sentidos para mi carrera.

–¿Cómo es Pastora Soler fuera de la música y los escenarios?–Soy una mujer normal que concilia, en la medida de lo posible, el trabajo con la familia, como le puede ocurrir a cualquier persona. Madre de dos niñas, que son las que ocupan la mayor parte de mi tiempo cuando no estoy trabajando. Cuesta mucho porque esta profesión te roba mucho tiempo y hay que dedicarle muchas horas. Cuando no estoy en los escenarios me dedico a mi casa y a mi familia.