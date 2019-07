Paula Echevarría: "No me caso señores, no me caso"

Ayer saltaron todas las alarmas. Según una publicación de la Revista Lecturas, allegados a la pareja conformada por Paula Echevarría y Miguel Torres, confirmaban que estaban pensando en casarse. La fecha escogida: el año 2020. Pocas horas han pasado desde que se conociera la noticia y ha sido la propia Paula Echevarría la que lo ha desmentido bastante molesta.

Horas después de que la noticia se conociera la actriz contestaba: "No me quiero enfadar ni os quiero contestar mal. No me caso señores, no me caso", con un tono bastante contundente.

Paula Echevarría y Miguel Torres comenzaron su relación en el año 2018, un año después de que la actriz diera por finalizado su matrimonio con David Bustamante, con el que tiene una hija, Daniella.

A pesar de que todo entre ellos parece ir viento en popa, aún no están pensando en pasar por el altar. Recientemente, el deportista se ha mudado a Madrid, para compartir más tiempo con su pareja.

De momento de lo que no hay duda es de la ilusión que tienen puesto ambos en esta relación. "Y así desde que te conocí... nunca se me ha ido quitado la sonrisa, escribía ella en su cuenta de Instagram.