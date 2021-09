Piers Morgan gana la batalla a Meghan Markle

Todo comenzó el pasado mes de marzo. Piers Morgan abandonaba para siempre el estudio de la cadena de televisión ITV mientras presentaba en directo su programa 'Good Morning Britain'. Esto ocurrió después de criticar con gran dureza las declaraciones que la duquesa de Sussex había realizado en su famosa entrevista con la estadounidense Oprah Winfrey en su programa sobre la casa real británica. En ellas, manifestaba haber sufrido problemas psicológicos durante su relación con la familia y se quejaba de que ninguno de ellos le había querido ofrecer ayuda para solventarlos.

Tal fue el revuelo causado por las palabras del presentador que Morgan ha batido el récord histórico de quejas en la televisión británica. De hecho, Ofcom, organismo regulador de Reino Unido, contabilizó un total de 58.000 quejas según informa Deadline. En estas declaraciones el periodista cuestionó la veracidad de las palabras de Meghan en las que afirmaba que había pensado en quitarse la vida

"No me la creería ni aunque me leyera un informe meteorológico, y el hecho de que provocara este ataque contra nuestra familia real creo que es despreciable", afirmaba con firmeza el presentador.

De hecho Piers siguió manteniendo su postura en sus redes sociales días después de abandonar el programa calificando las palabras de la exactriz como auténticas chorradas.

El propio Morgan, tras el aluvión de peticiones y denuncias a Ofcom en contra suya por su postura adoptada, decidió igualmente presentar una queja al organismo. Ahora, 6 meses después, la entidad ha fallado a favor del presentador afirmando que este estaba haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión con todas las de la ley.

“Nuestra decisión es que, en general, el programa contenía suficientes puntos de vista distintos para proporcionar una adecuada protección y contexto a sus espectadores”, comenta la institución, quién también añade que fallar en contra de Morgan habría supuesto un recorte en su libertad de expresión y que no están de acuerdo con esa conclusión.

Ofcom confiesa también que sintió cierta preocupación al percatarse de la forma tan dañina y sin miramientos en la que Piers hablaba de los pensamientos suicidas de la duquesa con un tono tan despectivo, pero que viendo las opiniones de sus compañeros de programa y el tinte de la conversación consiguieron contextualizar la situación.

I’m delighted OFCOM has endorsed my right to disbelieve the Duke & Duchess of Sussex’s incendiary claims to Oprah Winfrey, many of which have proven to be untrue. This is a resounding victory for free speech and a resounding defeat for Princess Pinocchios.

Do I get my job back? pic.twitter.com/czhzeejYpa