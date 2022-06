Piqué, Bartra, futbolistas derrotados en el amor

La reciente ruptura de Piqué y Shakira pone de manifiesto que hasta las parejas más guapas, famosas y consolidadas no escapan de los problemas terrenales. Cuando dos personas están enamoradas tienen la esperanza de que el amor perdure para siempre, pero con los ejemplos que vamos a enumerar nos daremos cuenta de que la vida no es un cuento de hadas y que las relaciones se acaban por varios motivos: infidelidades, el desgaste del tiempo, mentiras, engaños, celos o desavenencias que con el paso de los años se convierten en elementos insalvables.

En el caso de Piqúe y Shakira todo apunta a infidelidades por parte del jugador. Los futbolistas son un caramelo para las jóvenes que van a la caza del famoso. Hay muchas aspirantes a WAGs que aguardan su oportunidad en los reservados de las discotecas. Un dardo fácil que unido a lo de ser guapo, famoso y millonario componen un cóctel muy propenso a la infidelidad. Piqué y Shakira no llegaron a contraer matrimonio, pero han estado juntos 12 años y son padres de dos hijos, Sasha y Milán.

Otro caso significativo es el del conocido actor William Levy, de la serie Café con aroma de mujer. El intérprete de una de las series más exitosas de Netflix ha finalizado este año su relación con Elizabeth Gutiérrez. Ambos llevaban más de 20 años de relación sentimental y cuentan con dos hijos en común. Su romance era uno de los más sólidos en el ámbito latinoamericano. De nuevo en este caso, han corrido como la pólvora los rumores de infidelidad por parte del actor. También se señala al desgaste y a los problemas de la convivencia como motivos de la ruptura.

Pocos detalles se saben de la separación de Mario Casas y Desiré Cordero, otra pareja de guapos en la que el amor no ha funcionado. La modelo anunció su ruptura dejando en el limbo una posible deslealtad. Cuando le preguntaron cuál era su propósito para el 2022 contestó: “Alguien que me quiera y se quede conmigo”. Un romance de medio año que no ha acabado de la mejor manera. Más tiempo juntos llevaban Melissa Jiménez y Marc Bartra. Ambos han puesto el punto y final a su relación tras casi 5 años de matrimonio y tres hijos en común. El futbolista ha sido pillado saliendo de una discoteca junto a Jessica Goicoechea, mientras que Melissa Jiménez paseaba con joven atractivo por las calles de Sevilla.

Otro ejemplo de que el amor no es para siempre lo representan Iker Casillas y Sara Carbonero, cuya separación causó impacto en su momento. Aún siguen ligados al beso de Sudáfrica. O también la reciente ruptura de Tamara Gorro y Ezequiel Garay. Guapos, ricos y famosos, en alusión a Cristiano Ronaldo que en este caso parece estar feliz con Georgina y la numerosa familia que han montado. Belleza, dinero y fama que se convierten en problemas multiplicados cuando el corazón salta por la ventana.