Qué une a Alejandra Onieva y Jon Kortajarena, su acompañante a la boda de Tamara Falcó e Íñigo

Jon Kortajarena es uno de los modelos españoles más internacionales y reconocidos, el vasco ha sido noticia en estos días por ser el acompañante de Alejandra Onieva en la boda de Íñigo y Tamara Falcó. Muchos han especulado acerca de la relación entre la actriz y el modelo pero ¿desde cuándo se conocen ellos dos? ¿está integrado Jon Kortajarena en la vida familiar de la familia Onieva?

Estos mejores amigos se conocieron hace unos años, en 2019 en el rodaje de la serie Alta mar, durante la grabación de esta producción les dio tiempo a pasar muchas horas juntos y conocerse, tanto a nivel profesional como a nivel personalidad, uniendo así la relación que había entre ellos y que les ha llevado a ser mejores amigos. En alguna ocasión que la prensa ha preguntado al modelo por su relación con Alejandra Onieva no ha dudado en hablar bien de su amiga y confirmar que se encuentra en su círculo más cercano.

"Para contar los amigos de verdad, bastan los dedos de las manos. Me da igual si son cinco o diez, pero, desde luego, son pocos, en comparación con toda la gente que conocemos", así se ha referido Kortajarena a sus amistades. El bilbaíno valora que no sea una amistad interesada y que con Alejandra puede " conectar con la otra persona, que tenga una perspectiva de la vida parecida a la tuya. Alguien puede caerte muy bien, pero para mantener una relación, tiene que haber algo más…".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandra Onieva (@alex_onieva)

Una de las cualidades que más valora la cuñada de Tamara Falcó en el modelo es la lealtad. "La lealtad, saber que yo le digo algo y que estoy segura, que no va a ir diciéndolo por ahí". Aunque no se olvida de los buenos momentos que ambos viven juntos. "Nosotros nos reímos tanto, mucho… Cuando a veces coincidimos por trabajo, es verdad que no deja de ser trabajo, pero se hace más divertido y en esa parte salimos ganando".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jon Kortajarena (@jonkortajarena)

Esta amistad tan estrecha entre Jon Kortajarena y Alejandra Onieva es lo que ha llevado al modelo a estar presente en a que es la boda del año, en la que más incidentes ha habido y por la que la gente estaba deseando comprar la revista Hola con la exclusiva del vestido de la novia.