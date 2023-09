Reacciones de familiares y amigos a la muerte de María Jiménez

La inesperada muerte de María Jiménez ha sacudido a la sociedad española este jueves 7 de septiembre, dos días más tarde del fallecimiento de María Teresa Campos. La cantante sevillana ha muerto en su casa de Triana y lo ha hecho acompañada de sus familiares. Sus allegados han querido mandar un breve comunicado en el que expresaban su dolor en estos momentos tan difíciles para ellos.

"Con profunda tristeza y dolor en nuestros corazones, despedimos hoy a María Jiménez, mujer amada y respetada por su compromiso inquebrantable con su familia, amigos, y admiradores. Un espíritu indomable, una personalidad arrolladora, una mujer fuerte y valiente que lucho contra todas las adversidades más allá de lo imaginable", ha señalado su hijo, Alejandro Jiménez, en dicho comunicado.

Tras hacerse pública la muerte de María Jiménez numerosos políticos, artistas y otras personas destacadas de la sociedad han querido mostrar sus condolencias y honrar la memoria de la cantante publicando mensajes en las diferentes redes sociales.

Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno ha querido expresar sus condolencias a los familiares de la cantante sevillana y ha valorado positivamente la relevancia María Jiménez contra el machismo. "La obra de María Jiménez es parte de nuestra historia colectiva. Pionera en alzar la voz por la libertad, la igualdad y contra el maltrato hacia la mujer, su 'Se acabó' fue aliento y ejemplo frente al machismo. Todo mi cariño para sus seres queridos."

Antonio Muñoz

El exalcalde de Sevilla y senador del PSOE, Antonio Muñoz, ha expresado en la red social X que nos ha dejado una mujer que se distinguió "por su coraje y su compromiso cuando era tan difícil asumirlos". "Nuestra María Jiménez ha sido inspiración, desde los escenarios, para muchas conquistas sociales", ha dicho.

Juanma Moreno

El el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado, también en la red social X, su pesar por la muerte de la artista: "Siento de corazón el fallecimiento de María Jiménez. Una gran artista y una mujer valiente, con casi 50 años de carrera en la música". "Nos deja su talento, su impronta y su amor a Andalucía", ha señalado.

José Luis Sanz

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha despedido a una artista que "marcó toda una época": "Trianera universal y sevillana de raza". Ha recordado que "Sevilla tiene el honor de tenerla como Medalla de Oro de esta ciudad, que la recordará siempre, al igual que lo hará toda España".

Jesús Cintora

El periodista ha querido sumarse a las muestras de cariño y no ha dudado en expresar su admiración por la cantante y actriz sevillana. " Muere María Jiménez, cantante, bailaora y actriz: “Un espíritu indomable, una personalidad arrolladora, una mujer fuerte y valiente. Dejó una impronta contra la violencia de género. Siempre con la verdad saliendo sin censura de sus labios” #SeAcabó".

Ángels Barceló

En la cadena Ser, Ángels Barceló, ha calificado a la artista como una "mujer de espíritu indomable, personalidad arrolladora, fuerte y valiente, que luchó contra todas las adversidades" y recuerda que ella fue "la primera que cantó eso de Se acabó en 1978".

Barceló considera a Jiménez como parte de la cultura "emocional" de varias generaciones, porque sus letras, cantadas de "esa manera desgarrada" eran un refugio y forma parte de la cultura "visual" pues su sola aparición en la televisión era "suficiente para que así como una corriente de electricidad atravesara la pantalla su voz sus movimientos".

La periodista lamenta que no tuvo una vida fácil, pero supo ponerse su vida por montera y la pone de ejemplo de lucha para muchas mujeres que en esos mismos tiempos de los sábados musicales vivían una vida que no querían encerradas en sus casas que a menudo se convertían en auténticas cárceles.

"María Jiménez les cantaba a ellas. Mítica es su canción Se acabó, ese lema lanzado por las futbolistas ahora de la selección y que va a conseguir acabar con todo aquello que hasta ahora pasaba en silencio. Ella ya lo dijo, se acabó", concluye el obituario de Barceló.

Carlos Herrera

Desde la radio, el periodista Carlos Herrera en los micrófonos de Cope se ha sumado a las condolencias y ha elogiado a Jiménez de quien ha destacado que "tuvo muchos aguijones en el corazón pero muchas ganas de vivir". "María siempre fue la esperanza de que pase lo que pase siempre se puede salir adelante y la vida siempre merece la pena", ha elogiado

Pilar Eyre

En su cuenta personal de Twitter, Pilar Eyre se ha querido acordar de la cantante sevillana y de su grandioso himno Se acabó. Ha querido mostrar que en muchas de las reuniones que ha hecho en su casa con sus amigos, la música de María Jiménez ha estado presente.

Irene Montero

La ministra de Igualdad, ha querido expresarle el pésame a los familiares y amigos de María Jiménez y también ha querido reivindicar la figura de la cantante en su lucha contra el machismo y los malos tratos. "Que vuele alto María Jiménez. La mujer que puso voz al “se acabó” frente al machismo cuando no era nada fácil, superviviente de violencia de género, fuerte, valiente y disfrutona. Nos deja caminos abiertos y un ejemplo valioso a muchas mujeres."

María Jesús Montero

La ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, ha lamentado el fallecimiento de la artista sevillana María Jiménez, a la que ha recordado como "una mujer valiente y libre" y que fue "un icono de la transición y de la defensa de Andalucía".

En un mensaje en Twitter, la también vicesecretaria general del PSOE ha destacado de Jiménez que tenía "una voz genuina" y que era "una trianera indomable que deja un legado musical y humano que perdurará para siempre". "Mi pésame para su familia, amigos y seres queridos", concluye el mensaje en la red social de la política sevillana.

Toñi Moreno

La periodista andaluza, apenada, se ha despedido de la cantante con un mensaje dirigido a ella personalmente. " Pensé que eras inmortal porque siempre sobrevivías a todos tus sustos. Y esta vez, como el cuento del lobo, nos has hecho la putada de irte llevándote mi fe en los milagros. Lo que sí es inmortal es tu arte , y ese se queda aquí, manteniendo vivo tu recuerdo. Descasa en paz bonita."

Pitingo

El cantante ayamontino ha querido dejar constancia del cariño y la admiración que sentía por María Jiménez y se ha explayado con un texto en el que habla de los momentos que han compartido juntos y de las anécdotas que han vivido a lo largo de su vida. "Que dolor más grande, hablé con ella no hace mucho estando de gira y la pregunte como estaba, me dijo "Muy bien ¿y tu mi gitano?" Me hizo llamarla por vídeo llamada y cantarla, yo sabía que estaba muy malita pero nunca me dijo estoy mal, no quería preocupar a nadie, jamas la escuche quejarse de nada, de las mujeres más fuertes y valientes que he conocido en mi vida y ya como artista que decir, una grande, única, irrepetible y genial, ella era artista de artistas.Cuantas camisas me he partido escuchándola cantar y que buena era.La conocí siendo un niño en una Candelaria en Almonte y fue la primera persona que dijo, este Gitanillo va a dar mucho que hablar y desde entonces vivimos muchos momentos maravillosos y otros duros también.Tita María ya estás con Dios y con tú amada hija, no me quiero imaginar la fiesta que se va a montar en el cielo, te amamos Tita Maria Jimenez, que Dios te tenga en su gloria, tú Verónica, tú Manuel y yo siempre te tendremos presente en nuestro corazón.Sabemos que no querrías vernos llorar pero no somos de piedra, así que déjanos llorarte tita y por favor no te enfades cariño mío. 💔Acompañamos en el dolor a toda su familia. Lo sentimos mucho.@mariajimenezoficial #MariaJimenez #dep".

Bibiana Fernández

La colaboradora de televisión ha querido acordarse esta mañana de la artista sevillana y le ha dedicado un sentido post en Instagram. "Me dormí temprano, para ver a @carlitosalcarazz y no miré redes, se ha ido la reina , creo que ella en si misma era un género, buena divertida, mi pésame a tu hijo a tu hermana, siempre llevaré en la memoria esos viajes en ave y sobre todo a ti @mariajimenezoficial 💔 Posdata estaba tan feliz con lo de @carlitosalcarazz , que estoy en shock 🥲".