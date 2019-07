Remedios caseros y estéticos para acabar con las ojeras

Uno de los signos más evidentes de la falta de sueño es la aparición de ojeras. Un mal descanso, situaciones de mucho estrés o la propia genética son factores determinantes a la hora de lucir las tan temidas bolsas bajo los ojos. Aunque la mayoría de las veces el uso del maquillaje puede hacer milagros, son muchos los casos de personas que a pesar del retoque estético aplicado siguen luciendo sombras grisáceas debajo de los ojos. Una característica que ensombrece el rostro e incluso añade algunos años encima.

Existen multitud de métodos para acabar con las ojeras, llamadas técnicamente hipercromía idiopática del anillo orbitario. Una dieta sana, acompañada de la práctica de ejercicio regular, así como una rutina de sueño de ocho horas puede acabar con las bolsas que aparecen bajo la mirada. Si esto no es efectivo es necesario llevar a cabo una serie de rituales estéticos. Los remedios caseros pueden ser un gran aliado y en la mayoría de los casos dan una solución. No es un mito, las mascarillas o rodajas de pepino, colocadas directamente sobre los ojos ayudan a reducir drásticamente las ojeras. Dejarlas actuar durante unos 30 minutos y después enjuagar el rostro con agua, reduce las bolsas. Se debe a que tienen un efecto aclarante de la piel y refrescan los ojos cansados.Otro remedio casero pasa por aplicar aloe vera. La savia natural de esta planta tiene un alto poder regenerador, lo que ayuda a que la piel esté radiante, luminosa y fresca. En el caso de no tener la posibilidad de usarlo en crudo, las cremas fabricadas con base de aloe son igual de efectivas.

La patata y el aceite de coco también son dos opciones. Ralle la patata y envuélvala en una telita para ponerla sobre los ojos. Repita esta operación varias veces en semana y desaparecerán las bolsas bajo los ojos. Si lo prefiere, aplique un poco de aceite de coco con movimientos circulares sobre la zona ennegrecida del rostro. El cambio se hará visible en tan solo unos días. Otro remedio contra ojeras son las bolsas de té. Tras hervir la infusión y una vez frías. Colóquelas sobre los ojos durante 30 minutos de manera frecuente. Si prefiere acudir al sector de la cosmética existe una gran variedad de opciones. Cremas ricas en vitaminas o antioxidantes, como Q10 o Vitamina C aportan todo lo necesario para que las células se regeneren. También existe otra alternativa. Los parches de colágeno es una de las recientes incorporaciones para este tipo de tratamiento estético. Se aplican en la parte inferior del ojo y actúan a través de péptidos de colágeno que frenan el envejecimiento.

Algunos de los rostros conocidos acostumbrados a sufrir este mal son Kirsten Stewart. La palidez del rostro de la actriz unida a la aparición de este tipo de bolsas hace que sea una de las que tenga que recurrir al ansiado antiojeras en todo momento. Courtney Cox, Misha Barton, Gwyneth Paltrow o Halle Berry también han lucido ojeras ante las cámaras. Este tipo de bolsas bajo los ojos son más llamativas en pieles blancas o muy morenas. En los casos más extremos, y una vez que nada de lo anterior haya dado resultado, una de las opciones más solicitadas en cirugía estética es la intervención denominada blefaroplastia. Este tipo de operación quirúrgica sirve para la eliminación radical de las ojera. Está especialmente recomendada para personas con bolsas que sean de origen hereditario. En este caso los remedios caseros y las cremas o tiritas se muestran poco efectivas ante un problema más de tipo genético.