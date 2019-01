El clan de los Rivera sigue ampliándose

Paquirri tiene asegurada su sucesión. Francisco Rivera no cabe en sí de felicidad tras cumplir su sueño de convertirse en padre de un varón, después de haber tenido dos niñas: Tana Rivera, de su unión con Eugenia Martínez de Irujo, y Carmen Rivera, fruto de su segundo matrimonio con Lourdes Montes. Ahora, por fin, con la diseñadora ha tenido la oportunidad de ser padre de un niño y llamarle como él, lo que le habría encantado a su padre, el recordado diestro Francisco Rivera Paquirri. El clan continúa creciendo.Aprovechando que trabaja como colaborador en Espejo público, Fran dio sus primeras declaraciones, tras convertirse en padre por tercera vez, al magacín matinal conducido por Susanna Griso en Antena 3. Aseguró que siente la "felicidad más absoluta, desbordante de felicidad". Lourdes Montes ingresó en un hospital sevillano el miércoles para dar a luz a su hijo, quien finalmente se llamará Francisco pero se le conocerá familiarmente como Curro, como ha confirmado su orgulloso papá. "Es una batalla que he perdido completamente", reveló divertido el torero dejando claro que en su matrimonio las decisiones son consensuadas por ambos. El pequeño pesó al nacer 3,200 kilos, midió 55 centímetros y tiene el pelo "negro, negro", como comentó Francisco en la tele. Aunque aún no se atrevió a revelar parecidos, sí confesó que todos aquellos que ya le han visto en persona le dicen que "es muy Rivera".La saga Rivera, Ordoñez y Pantoja está unida irremediablemente por lazos de sangre. La muerte de Paquirri el 26 de septiembre de 1984 por el toro Avispado en la plaza de Pozoblanco inició una leyenda que ha escrito innumerables páginas de la prensa del corazón. Su ex mujer, su viuda, los tres hijos que dejó huérfanos. Cayetano, Fran y Kiko han continuado la estirpe. El primero fue padre con Eva González el pasado 4 de marzo de un niño que se llama como él y tiene una hija adoptiva anterior, Lucía, de 18 años, a la que dio sus apellidos tras casarse con Blanca Romero.

Kiko, por su parte, tiene tres hijos: el mayor, Francisco, fruto de su relación con Jessica Bueno, y Ana y Carlota, de su matrimonio con Irene Rosales. Una familia Rivera en crecimiento.