Robert de Niro, el canalla de Hollywood

El 17 de agosto de 1943 Robert Anthony De Niro Jr. nace en el italiano barrio de Nueva York Greenwich Village. Apodado como Bobby Milk por sus compañeros debido a la palidez de su rostro, Robert abandona a los 16 años el colegio para seguir sus estudios de arte dramático en Dramatic Workshop, la escuela de teatro de Stella Adler y el estudio Luther James. Sus pies pisan por primera vez un escenario en la obra de Anton Chekoz, El Oso. Más tarde, Tres habitaciones en Manhattan es el título con el que debuta discretamente en el cine bajo la dirección de Marcel Carné.

Hombre de pocas palabras y muchas facetas. Considerado como el patrón del cine pero también asociado a grandes adicciones y de un carácter compulsivo.

La vida de Robert De Niro ha estado plagada de giros inesperados, rupturas sentimentales y desenfreno. Cualquiera diría que trasladaba sus papeles ficticios a la vida real. Bette Midler, Whitney Houston, Uma Thurman y Liza Minnelli han sido algunos de los nombres que se han relacionado sentimentalmente al consagrado actor, pero la realidad es que, oficialmente, su vida amorosa estuvo únicamente protagonizada por tres mujeres: la cantante Diahnne Abbot, la modelo Toukie Smith, y Grace Hightower, con la que se ha casado hasta en dos ocasiones. También tiene un hueco especial en su vida Naomi Campbell.

Estas relaciones estuvieron rodeadas de supuestas infidelidades, problemas de drogas, alcohol y muy poco entendimiento entre la pareja. Sobre todo con su última mujer, Grace Hightower, con la que aún se encuentra involucrado en asuntos judiciales debido a su tumultuoso divorcio.

De Niro tiene seis hijos, pero sin duda, la niña de sus ojos no es otra que Drena. Ella es la niña que adoptó con su primera mujer Diahnne Abbot y con la que además de tener una estrecha relación, también ha podido compartir trabajo en el cine.

Gran amante de la ciudad de Nueva York, como él se considera, cuenta también que su entorno familiar era bastante inestable. En el año 2014, De Niro presentó en Roma Recordando al artista Robert de Niro Sr, un documental sobre la figura de su padre. En este documental se presenta al pintor, cuya homosexualidad se hacía latente en el film. Shawn Lewy comenta en la biografía de De Niro que la inestabilidad del actor con las mujeres puede estar asociada a su modelo familiar. Por un lado, la homosexualidad de su padre y por otro lado, su madre, la pintora y también poeta Virginia Holton, quien era bisexual y mantuvo relaciones extramatrimoniales cuando aún estaba casada con su padre.

Adicciones y acoso sexual

Lewy habla también en la biografía del actor que posee una adicción bastante latente a la cocaína, y que además la compartía con el fallecido actor John Belushi, a quien consideraba gran amigo. De la misma manera el autor de la biografía lo expone como un mujeriego empedernido con una vida sexual laberíntica y atormentada.

Por si no fuera poco, el pasado mes de octubre, De Niro fue denunciado por su ex asistente Graham Chase Robinson. Según la trabajadora, esta recibió comentarios con carga sexual y lenguaje abusivo, motivo por el cual llevaba a cabo su demanda. La mujer afirma en su denuncia que la llamó literalmente "perra", "mocosa", y "coñazo". Por no hablar de que la animó a quedarse "embarazada" de un compañero.

El actor la había demandado igualmente con anterioridad por "malversación" y ver 25 episodios de Friends en el trabajo.