Rocío Carrasco acusa a Antonio David de falsas acusaciones de infidelidad

Contar la verdad para seguir viva ha tenido en este domingo una doble entrega en la que siguen las graves acusaciones de maltrato de Rocío Carrasco contra su ex marido Antonio David Flores, entre ellas, la de haber monitorizado sus movimientos a través de recursos de la Guardia Civil, mediante amigos que le comunicaban datos de sus recorridos e información de los automóviles en los que se movía.

La hija de Rocío Jurado ha insistido en estas últimas entregas en que nunca le fue infiel a su pareja mientras formaban matrimonio mientras que él recorría revistas y programas, como Crónicas marcianas, en las que aseguraba que su mujer tenía amantes. Carrasco ha subrayado además que calló en todo ese tiempo para no herir más en el futuro a sus hijos dado el ambiente misógino que observaba en torno a toda esta campaña que orquestó Antonio David.

En pleno proceso de separación Rocío Carrasco también ha revelado que su madre sintió miedo de las consecuencias frente a la actitud de su entonces yerno, "al que no adoraba, sino que temía", expone la hija en una situación en la que seguro que muchas familias se habrán visto reflejadas. Antonio David llegaba de madrugada y su suegra le abría la puerta, por evitar conflictos, mientras Rocío Carrasco y sus dos hijos estaban ya en otro piso, en el inicio de la ruptura. Según el relato Contar la verdad... el ex marido podía permitirse esos desafíos porque sabía que Rocío Jurado nunca iba a reaccionar contra él ante la prensa. No era capaz de ponerle las maletas en la calle para evitar un escándalo.

La incomprensión que vivió Rocío Carrasco respecto a su familia queda reflejada en el rechazo que sufrió su posterior pareja y actual marido, Fidel Albiac, en el accidente que sufrió en el año 2000. Sus pertenencias fueron desalojadas del piso de Rocío por decisión de Pedro Carrasco. Antonio David Flores habría negociado "las lágrimas" para acudir al hospital a ver a su ex esposa según unas grabaciones de su entonces representante. Rocío Jurado se reconcilió con su hija en la convalecencia quien tras la convalecencia quiso poner orden sobre el trato de su familia a Albiac. De aquel accidente en la carretera de la Sierra de Madrid surgen ahora dudas del estado del Mercedes en el que viajaba la pareja dado el bloqueo que sufrió el vehículo en un volantazo para evitar a un coche que había invadido el carril.

Entre otros asuntos también tratados este domingo, apareció el polémico abogado Rodríguez Menéndez, contratado por Antonio David "para destruir" a Rocío Carrasco.