El manuscrito que entregó Rocío Carrasco no está escrito por Rocío Jurado, según la defensa de Gloria Camila

Rocío Carrasco y Gloria Camila llevan casi un año enfrentadas judicialmente después de que se conociera la noticia de que Carrasco estaba grabando el programa En el nombre de Rocío. Antes de la emisión de esta docuserie Gloria Camila había solicitado a su hermana que le entregara la documentación que iba a aportar para dicho espacio televisivo.

Durante este proceso judicial ni la productora ni Rocío Carrasco entregaron los documentos en cambio la hija mayor de Rocío Jurado aportó un documento que no había solicitado la parte demandante y que finalmente la defensa de Gloria Camila rechazó. Este documento se ha vuelto relevante en la nueva querella criminal contra Rocío Carrasco por falsificación documental tras la emisión En el nombre de Rocío. Esta querella la interpone Gloria Camila y no José Ortega Cano, como se creía en principio.

Según declaraciones ofrecidas por Trebolle, abogado de Gloria Camila, a La Vanguardia "Ese documento nunca se le pidió a las demandadas, pero la señora Carrasco ya fue con todo preparado para buscar hacer daño a José Ortega Cano (que no era el demandante sino su hija) y, por eso, en mi obligación profesional, pregunté si ese “documento” se había entregado para confeccionar la docuserie, contestando que no y por eso me opuse a su presentación, porque estaba fuera de lo ordenado procesalmente".

De modo que este documento aportado se ha convertido en una pieza clave en todo este polémico asunto. La defensa de Gloria Camila pidió un informe pericial caligráfico, solvente y detallado para verificar que estuviera escrito por Rocío Jurado.

La perito encargada de realizar dicho informe ya sido Ana Tapia Acebes y tras analizarlos y compararlo con otros 20 documentos indubitativos (que no hay ninguna duda sobre el autor del escrito) frente a este dubitativo (se cuestione quién ha sido el autor) ha llegado a la conclusión de que este documento "el texto graficado en dicho documento no ha podido ser realizado por Dª Rocío Mohedano Jurado, no correspondiendo a su puño y letra, si bien se trata de una imitación de la misma" según declaraciones de Tapia a La Razón.

En el documento aportado por Rocío Carrasco se ha hecho un estudio grafonómico y grafométrico sobre el documento compulsado, no pudiendo realizar el análisis de la presión sobre dicho documento al no ser original. En cambio, sí han podido analizarse otros órdenes gráficos como son el orden, tamaño, forma, dirección, inclinación, velocidad y cohesión gráfica, así lo precisa La Razón.