Rocío Carrasco lanza nuevas acusaciones

“José en el momento que mi madre ingresa en Houston cae en picado”, Rocío Carrasco ha sido contundente sobre la actitud del que fuera el marido de su madre Rocío Jurado, José Ortega Cano, y el grave problema que acarrea el extorero. ‘En el nombre de Rocío’ desgranaba en su programa número ocho con lujo de detalles la última etapa de vida de la célebre Rocío Jurado. A través de testimonios de cómo la cantante sobrellevó la enfermedad y sus familiares, hay unas declaraciones que tienen más peso que otras.

Hablamos de José Ortega Cano que aseguró en su momento que quien había acompañado durante toda la enfermedad a Rocío y que además había pasado más tiempo con ella que su propia hija fue precisamente él. “¿Que ha estado más tiempo con mi madre que yo? Él lo que ha hecho es darle más sufrimientos a mi madre que yo, eso sí, y tener muchísima menos vergüenza que yo también. De lo que debería preocuparse Ortega Cano no es del tiempo, si no de la calidad del tiempo que estuvo”, asegura Rocío Carrasco bastante aireada.

Asimismo, la hija de Rocío recordaba como Ortega Cano ni siquiera fue un apoyo real para su madre durante su estancia en la ciudad de Houston: “Estaba ausente y se le acrecentó el problema que después le quitó la vida a una persona. Le costaba asumir la enfermedad que tenía mi madre y le costaba el saber cómo él se había portado con ella, tenía conciencia. No es verdad que él empiece a tener el problema a raíz de la muerte de mi madre, empieza mucho antes”.

Rocío Carrasco también hizo alusión a un episodio en el que tras ir a buscar a Ortega Cano al hospital y encontrarlo dormido en la sala de descanso, tras lo que le recriminó que su madre lo estaba buscando, algo que no gustó nada al diestro. Esta forma de actuar de Ortega Cano provocó el enfado de Carrasco que se enfrentó al extorero en la única discusión entre ellos, en la cual tuvo que intervenir incluso la pareja de Rocío, Fidel Albiac: “Me dijo: ‘¿Tú me vas a decir lo que tengo yo que hacer cuando tú estás matando a tu madre?’. Yo me pongo a llorar, le digo que no entiendo nada y Fidel, que estaba allí, interviene: ‘José, estamos en un treinta y pico, si le vuelves a decir eso a mi mujer, me bajo contigo por los cristales para abajo. Como tengas las narices de decirle eso a una niña que su madre se está muriendo, como tengas la poca vida y la poca vergüenza de decirlo eso a una niña, que encima es mi mujer, nos vamos para abajo’. Esa fue la única vez que hubo una discusión con José y fue por ese motivo. Intervino Fidel porque yo me puse a llorar como una niña pequeña”.