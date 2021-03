Rocío Carrasco narra su calvario con Antonio David: "Me agarró del pelo y me dio con la cabeza en la mesa"

Rocío Carrasco ha batido todos los retos de repercusión en el documental Rocío: contar la verdad para seguir viva. En el mismo, ofrecido en prime time en Telecinco, la hija de Rocío Jurado explicó los episodios de malos tratos a los que fue sometida durante años por el que fue su pareja y padre de sus hijos, el ex guardia civil Antonio David, un habitual de los platós televisivos y de la prensa del corazón. Rociíto ha relatado con crudeza los episodios de malos tratos verbales a los que fue sometida por parte de su ex pareja.

Rocío Carrasco ha dado visibilidad a los malos tratos y a la violencia machista en un horario de máxima audiencia este documental presentado por Jorge Javier Vázquez. Rocío habla de "la ilusión de una cría de 17 años", dándose cuenta ahora de que aquello "no era amor". Rociíto relata los primeros meses junto al que más tarde fue su marido y cómo le llegaban informaciones de infidelidades por parte de él. Carrasco reconoce que no le hizo caso a los rumores y que decidió creerle ya que "cuando te dicen tanto 'te quiero' tú te lo crees".

Fueron Pedro Carrasco y Rocío Jurado, sus padres, los que desde el primer momento estaban escamados y no veían con buenos ojos a Antonio David. Rocío Carrasco contó que Rocío Jurado le suplicó que no se fuera de casa cuando cumplió los 18 y su padre le fue claro: "te va a arruinar la vida y vas a volver con una barriga".

Antonio David y la Guardia Civil

Rociíto cuenta como empezó a "jugar a ser adulto" con Antonio David: "Mi día a día era esperar a que esta persona viniera de trabajar".

"Me empiezo a dar cuenta que las cosas que me decían podía ser que fueran verdad. Desaparecía y aparecía con la novia de un compañero", comentaba. Entonces, explicaba Carrasco, "La multa que le interpusieron a Antonio David por haberse apropiado de 50.000 pesetas no hizo más que agravar las cosas, aunque ella, en aquel momento, creyó en su inocencia".

Estando en arresto domiciliario, Antonio David tuvo una fuerte discusión con dos niños y Rocío lo presenció. "Los agrede físicamente sin saber que uno de ellos es hijo del cabo de la Guardia Civil. Hay juicio y le cae otra condena"

Calvario

Cuando Rocío se encontraba en rehabilitación por un accidente de tráfico, comenzó su dura agonía y calvario. Ahí empezaron los peores episodios junto a Antonio David. "Hubo alguna agresión verbal, de inútil, de no sirves para nada, estás gorda, eres tonta… y ya no es la palabra, es la forma. Él tenía una cara de puertas para adentro, prepotente, de todo sabía y tú no sabes nada y luego estaba la otra parte cuando había cámaras, que era todo maravilloso, besos, qué guapa, delante de la gente. Cuando terminaba el día, en la intimidad, me decía que lo hacía por mi bien y tú en ese momento lo piensas, no lo ves, no te das cuenta de la gravedad que tiene, llega un momento que lo normalizas".

"Recuerdo un tirón de pelos, me coge del pelo y me da para abajo pero no sé de dónde viene el por qué de eso. Yo me siento por un lado que me quiero ir a mi casa, lo cual no voy a hacer, y por otro estaba que no me podía mover pero digo me levanto y lo reviento. Pero no hice ninguna de las dos cosas. No tengo claro cómo pasó, pero pasó y fue a mayores", explicaba Rocío Carrasco.

Con la cabeza contra la mesa

Recuerda que estaba sentada en el sofá junto a una mesa camilla cuando llegó uno de los peores momentos de su vida: "Me agarra del pelo y me dio con la cabeza en la mesa y subió echándome a mí la culpa de todo lo que le ocurría en ese momento. Hay muchos episodios de mi vida de esa época que no sé si por defensa personal o qué, los tengo olvidados. Lo achaco a que el daño que se me estaba ocasionando a mí, lo daba por bueno, lo justificaba, lo dejaba pasar".

Tras estos episocios de malos tratos y violencia de género, llegaba el arrepentimiento y Rocío lo perdonaba: "Después de eso llega un llanto, un perdóname, hay que ver lo que me está pasando, me están crucificando... cosas que yo justifico y disculpo. Lo veía normal y ahora pienso que qué poco sabía yo que iba a ser mi verdugo".

Maltrato, suicidio...

"Antes de ese día (5 de agosto de 2019) ponen en mi conocimiento que mi hija va a ir a defender a su padre en el plato de GH VIP. En ese momento no estoy bien emocionalmente por todo lo que llevo pasado. Llevo en tratamiento psiquiátrico y psicológico desde 2011 con un diagnóstico de síndrome ansioso y depresivo. Cuando me llegó esa noticia pasaron por mi cabeza los 20 años anteriores y lo que se me venía encima otra vez. Con un elemento mayor que era mi hija en un plató", por este motivo Rocío ha hablado ahora.

Antes de soltarte las frases bomba, debemos hablar de la confesión de Rocío ante su intento de suicidio: "No veía a mi hija desde el 27 de julio de 2012. No estaba preparada pero menos para ver lo que iba a defender. No quería seguir sintiéndome cuestionada por todo el mundo, no quería sentir miedo, no quería seguir viviendo en esas circunstancias. Y ese día, 5 de agosto, decidí que no quería seguir viviendo. Pensé que la única manera de que se acabara era quitándome del medio. Me tomé varias pastillas. Me quedé dormida y me salvó Fidel que entró en la habitación. En urgencias les digo que lo conseguiré, que siempre me quedará el Puente de Segovia para tirarme y me ingresaron".

Las frases más impactantes

-"He tenido a mis hijos muertos en vida"

- "Esto es algo que tengo que hacer. Que me lo debo a mí y se lo debo a la gente que me quiere y que ha estado conmigo: mi marido, mi suegra, mis amigos. Mi otra familia, la que he elegido aparte de la sangre".

-"Nunca se le ha cuestionado a Antonio David Flores. Siempre han dado por veraz lo que esta persona ha dicho de mí. Eso era lo que mis hijos recibían día a día. Que era una "mala madre"".

- "Ella tenía pasión por su madre, que soy yo. Quien la que la ha parido he sido yo. Soy víctima pero ellos también. De una mente diabólica. Él ha conseguido lo que me dijo: 'Te vas a cagar Rociíto'. Me ha quitado a lo más importante de mi vida. Mis hijos. Me los ha quitado y ha hecho que me odien. Que es más cruel si cabe. Porque si alguien los mata tienes que vivir con esa pena toda la vida. Pero yo he tenido a mis hijos muertos en vida. He tenido que hacer como que no los tengo estando vivos. Ensuciando su mente, eso no se hace con dos criaturas pequeñas, eso no se hace con una madre. Eso no se hace con nadie. Y eso ha hecho él"

-"Una de las cosas que más me arrepiento en la vida"

- "Dejé los estudios y me fui con él. Mi madre me decía: 'Rocío no te vayas, te vas a arrepentir, va a ser tu perdición'. La dejé llorando en el suelo hincada de rodillas y me fui. Es una de las cosas que más me arrepiento en la vida de haberle hecho eso así de esa manera. Y mi padre me dijo que me iba a arruinar la vida y vas a volver con una barriga porque es lo que quiere. No se equivocaron ninguno de los dos".

- "Recuerdo agresiones verbales de 'inútil, no sirves para nada. Estás gorda'. Puede parecer una tontería pero no es la palabra, es la forma. Él tenía una cara que no se le podía discutir nada y cuando había cámaras era todo maravilloso, siempre delante de la gente. Recuerdo un tirón de pelo y me dio con la cabeza en la mesa y me echó la culpa de todo lo que le ocurría. Qué poco sabía yo entonces que iba a ser mi verdugo".

Repercusión política

Errejón, de Más País, aplaude la denuncia de Rocío Carrasco y censura a los que ponen en duda el machismo y la violencia machista:

Rocío Carrasco denunció ayer la violencia machista. Un testimonio de maltrato que muchos pondrán en duda. Igual que lo hicieron con Ana Orantes. Igual que lo han hecho con tantas y tantas mujeres. Por eso es tan necesario el feminismo #YoSíTeCreo — Íñigo Errejón (@ierrejon) March 22, 2021

La ministra de Igualdad, Irene Montero, también salió a valorar la experiencia narrada por Rociíto destacando que es importante apoyar a las mujeres y luchar contra la Violencia de Género.

El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

También Adriana Lastra, del PSOE, reaccionó calificando de valiente a Rocío Carrasco