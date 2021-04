Rocío Flores respondió este viernes a su madre valorando lo que ha contado en el documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva. Fue al final de su intervención en El programa de Ana Rosa. La joven dio una versión contundente que desmonta lo dicho por su progenitora, Rocío Carrasco.

"Mamá, a tus hijos no te los ha arrancado nadie", afirmó ante la inminente entrevista que la hija de Rocío Jurado ofrecerá en Telecinco el próximo miércoles. Además, señaló que ha llamado muchas veces a su madre y nunca le coge el teléfono. "Ayer llamé a mi madre dos veces, y veo que la única manera de contactar es públicamente", dijo.

"Siento la necesidad de explicar al menos cómo me siento porque me estoy creando una coraza que yo no soy así", comenzó su esperada alocución. La nieta de Rocío Jurado, de 25 años, denunció "la presión mediática que estoy sintiendo, Desde que empezó esto hay un montón de personas detrás de mí preguntándome todos los días. Por mí misma decido explicarlo", sostuvo.

"Tengo sentimientos y no pocos. Se juzga y se dice. Las cosas no son así. Cuando digo que no son así es porque es la realidad. Yo conozco perfectamente a mi madre y sé mejor que nadie lo que he vivido en casa de mi madre. Conozco perfectamente a mi padre y sé lo que he vivido en casa de mi padre. Se ha dicho que a mí me han criado en una casa con odio y lo digo ya mirando a cámara: en mi casa jamás en la vida se me ha inculcado odio hacia mi madre, jamás en la vida. Siempre lo he dicho y no tengo por qué mentir porque es la realidad", manifestó en una intervención inesperada que dejó a todos los colaboradores del programa con la boca abierta.

Rocío Flores desnudó sus sentimientos y reconoció que "me siento mal, me siento destrozada. No es justo. Se superan los límites de los límites de los límites. No soy la única persona que está sufriendo, hay otra que se llama David Flores", se quejó, refiriéndose a su hermano.

Posteriormente, y siguiendo las indicaciones de Joaquín Prat, salió del plató y el equipo valoró sus manifestaciones. Recibieron muchas alabanzas su madurez, su valentía y su defensa de la que considera su "familia". "Esta chica ha tenido más madurez en quince minutos que sus dos padres en veinte años", recalcó uno de los tertulianos.

"No quiero más daño y más dolor, ya no puedo más. Lo digo de corazón y como lo siento (...) Ni puedo yo ni puede David. La situación en casa es insostenible, es todo muy injusto y las cosas no son así". Sin duda unas explosivas declaraciones que darán un vuelco importante al debate sobre el documental de Rocío Carrasco que emite Telecinco.