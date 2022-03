Rocío Osorno: "No hay ningún maromo a la vista"

"No hay ningún maromo a la vista, pero el día que lo haya, todo a su debido tiempo, lo contaré gratamente", es la frase que encabeza uno de los post en instagram de Rocío Osorno. La influencer y diseñadora sevillana deja su corazón libre de ataduras y se quiere centrar en su marca personal al margen de relaciones sentimentales. Su vínculo con Íker Casillas parece haberse desvanecido e incluso ella asegura que no "hay ninguna base" en esa noticia.

Hace mes y medio la revista Lecturas aseguraba que Osorno tenía "una relación secreta" con Casillas que ya estaba consolidada. Brasas que al menos hubo de un romance, mientras el ex guardameta del Real Madrid y de la selección, ex de Sara Carbonero, se dejaba ver por Sevilla. De hecho la respuesta de casi fue un enigmático "Ave María purísima", que ni arrojaba afirmación ni un desmentido categórico.

Ahora es Osorno la que si rechaza tener en estos momentos esa relación se. "Vosotros veis mi día a día por aquí y no me da la vida para mucho más que trabajo, campañas, fotos, la firma... Y el resto del tiempo lo intento dedicar a mis hijos y a mi familia. Últimamente incluso me cuesta ver a mis amigos de toda la vida", añade en ese desmentido.

Sobre su ex, el senador por Vox Coco Robatto, insiste en que mantienen una relación cordial, algo más distanciados, y que mantienen un cariño mutuo en pro de sus hijos: "sabemos qué es lo mejor para los niños, que al final es lo que más importa". "Coco es buen tío. Como pareja no funcionamos, pero como padres separados nos llevamos estupendamente", ha resumido.

La influencer Rocío Osorno, con 34 años, tiene 1,5 millones de seguidores en instagram. Comenzó a diseñar sus primero modelos con 16 años y ha conseguido crear su propia firma Rocío Osorno Costuras, con sede en Sevilla. Después de 3 años de relación se casó con Robatto en la Catedral de Sevilla en 2018, pero dos años más tarde se divorciaban. La pareja tiene dos hijos, Jacobo y Luisete, de 3 y 2 años, "el amor de su vida" de Osorno, que quiere centrarse en sus pequeños.